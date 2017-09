İzmir, varlık içinde yokluk çekiyor

Bakan Eroğlu'nun İzmir'de tabiat turizminin canlandırılmasına yönelik açıklamalarına destek verdiklerini söyleyen ETİK Başkanı İşler, 'İzmir'de her şey var. Ancak gerekli destek ve vizyon yok. İzmir potansiyelini kullanamıyor. Varlık içinde yokluk çekiyor. İzmir bu kadar eksikle, spor turizminden, tarih ve kültür turizminden, yat turizminden nasıl pay alacak?' dedi

Ali Budak-Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun İzmir'de tabiat turizminin canlandırılmasına yönelik açıklamalarına destek verdiklerini ancak yeterli olmadığını söyleyen ETİK Başkanı İşler, 'İzmir'de turizmin gelişmesi noktasında her düşünceye ve desteğe açığız. Ancak sadece tabiat turizmine de bakmıyoruz. İzmir'de her şey var. Ancak gerekli destek ve vizyon yok. İzmir potansiyelini kullanamıyor. Varlık içinde yokluk çekiyor. İzmir bu kadar eksikle, spor turizminden, tarih ve kültür turizminden, yat turizminden nasıl pay alacak?' dedi.

Geçtiğimiz hafta İzmir'deki programlar nedeniyle İzmir'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentte yaptığı ziyaret ve temaslarda, İzmir'de tabiat turizmi seferberliği başlatılması önerisinde bulundu. İzmir'in turizm açısından fakir olduğunu dile getiren Eroğlu, 'Gelin burada tabiat turizmi seferberliği başlatalım. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Serbest turizm ticaret merkezi oluşturalım, özel sektöre yer tahsis edip, uygun şekilde kredi verelim' açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Eroğlu'nun açıklamalarına yönelik olarak İzmir'in tabiat turizmi de dahil olmak üzere bütün turizm çeşitleri için çok elverişli olduğunu söyleyen Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 'İzmir turizmine kim bir nebze olsun destek veriyorsa biz onun arkasındayız. Bizim siyasi bir şapkamız yok, tek şapkamız turizm şapkasıdır. Turizme kim ne destek veriyorsa turizmden ekmek yiyen, emek yoğun çalışan insanlar olarak biz minnettar oluruz. Sayın Eroğlu, eğer İzmir turizmi açısından turizm çeşitliliği olsun diye tabiat turizminin desteklenmesi için bir teşvikte bulunuyorsa biz bunun sonuna kadar arkasında oluruz. Ancak İzmir turizmini desteklemek demek sadece tabiat turizmine destek vermekle olmaz. Belki Sayın Eroğlu'nun bulunduğu bakanlığın yetkileri onu kapsadığı için bunu söylemiş olabilir ama kendisinden Ege'deki turizm için daha fazla destek istiyoruz' dedi.



Tabiat turizmi ile sınırlı kalınmasın



Termal turizmi konusunda Dikili ve Doğanbey'deki araziler her ne kadar teşvik anlamında çıkarılmışsa da hala ciddi anlamda yatırım almadığını belirten İşler, şöyle devam etti: Merkezi yönetimin, yerel yönetimler ile işbirliği halinde olup, İzmir'in daha fazla tanıtılmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi İzmir'de yerel yönetim ve merkezi yönetim aynı değil. Bu ikisinin arasındaki birçok konu İzmir'e negatif yansıyor. Biz sadece Sayın Eroğlu'nun tabiat turizmini ön plana çıkartan talebi ile önerilerin sınırlı kalmasını istemiyoruz. Her noktada önerilerde bulunmasını ve desteklemelerini talep ediyoruz.

İzmir'de spor turizminin de önemli olduğunu ve bu konuyu da ilgililere sürekli aktardıklarını vurgulayan İşler, 'Sayın Başbakan 3 stadın temelini geçtiğimiz hafta attı. Ancak bu 3 stadı toplasanız İstanbul'da bir stat ediyor. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde uluslararası anlamda maç yapılacak bir stat yok. İzmir spor turizminin dışında deniz ve marina turizmi için de elverişli. Ancak İzmir'de bir tane marina yok. İzmir'in müzesi ve direkt uçuşları yok. Her yere 3 saat mesafesi olan lokasyonuyla İzmir maalesef yurtdışına direkt uçuşların olmadığı bir şehir konumunda. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. İzmir'de her şey var. Ancak, destek ve vizyon yok. İzmir potansiyelini kullanamıyor. İzmir bu kadar eksikle, spor turizminden, tarih ve kültür turizminden, yat turizminden nasıl pay alacak? Sadece ve sadece tabiat turizmine bakılmasın. Sayın Eroğlu'nun bunu söylemesi ve düşünmesi son derece gurur verici. Ancak Bakan Eroğlu'nun yerel yönetimle işbirliği yaparak İzmir'e daha fazla yatırımın kazandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.



'İzmir'in yeni projelere ihtiyacı var'



İzmir'in hep ilklerin şehri olduğuna dikkat çeken İşler, sözlerini şöyle tamamladı: Serbest turizm ticaret merkezi oluşturulması noktasında İzmir liderliği yapabilir. Yapılmasında da fayda var. Doğu ve Batı'nın birleştiği yerdeyiz. Medeni bir şehir olarak turizme de çok açığız. Rakibimiz olan Yunanistan'ın da dibimizde olduğunu düşünürsek, yaratıcı ve yenilikçi fikirlere ve bu fikirlere verilecek desteklere her zaman açık olmalıyız. İzmir'in turizmdeki farkı kapatması için yeni projelere ihtiyacı var.