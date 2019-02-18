İzmir ve Manisa'da barajlar doldu

İzmir ve Manisa'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Etkili yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı İzmir'de yüzde 70, Manisa'da yüzde 50'ye ulaştı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana en fazla yağışın metrekareye 412 kilogramla ocakta düştüğü İzmir'de barajların doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre önemli derecede yükseldi.

Kentteki 14 barajın doluluk oranı, geçen yıl ocakta yüzde 45 iken, bu senenin aynı döneminde yüzde 70'e ulaştı.

Barajlardan Bademli'de rakam yüzde 61'den yüzde 100'e, Alaçatı'da yüzde 29'dan yüzde 99'a, Ürkmez'de yüzde 79'dan yüzde 99'a, Kestel'de yüzde 63'ten yüzde 93'e, Güzelhisar'da yüzde 78'den yüzde 91'e, Kavakdere'de yüzde 34'ten yüzde 87'ye yükseldi.

Doluluk oranı Çaltıkkoru'da yüzde 69'dan yüzde 85'e, Yortanlı'da yüzde 57'den yüzde 85'e, Seferihisar'da yüzde 53'ten yüzde 79'a, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 77'ye, Tahtalı'da yüzde 43'ten yüzde 72'ye, Zeytinova'da yüzde 29'dan yüzde 40'a, Ödemiş Aktaş'ta yüzde 5'ten yüzde 30'a, Beydağ'da yüzde 3'ten yüzde 10'a ulaştı.

Manisa'da da barajlarda doluluk arttı

Manisa'da geçen yıl ocakta yüzde 33 olan barajlardaki doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 50'ye yükseldi.

Barajlardan Güneşli'de doluluk oranı yüzde 93'ten yüzde 100'e, Sevişler'de yüzde 62'den yüzde 78'e, Afşan'da yüzde 15'ten yüzde 42'ye, Demirköprü'de yüzde 8'den yüzde 27'ye, Buldan'da yüzde 12'den yüzde 16'ya, Gördes'te yüzde 7'den yüzde 10'a çıktı.

Marmara Gölü'nde ise ocakta su seviyesi yüzde 32'ye ulaşırken, geçen yılın aynı döneminde rakam yüzde 27 seviyesindeydi.

"Yağışların faydası zararından fazla"

İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, AA muhabirine, bölgede son dönemde yapılan baraj ve göletler sayesinde hem sulamadan yararlanıldığını hem de taşkınların önüne geçildiğini söyledi.

Bu yılın bereketli olacağına işaret eden Erdallı, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır barajların bu dönemde bu kadar dolduğunu hatırlamıyorum. Biz çiftçiler bu durumdan memnunuz. 2019'da çiftçi su sıkıntısı çekmeyecek. Tabii fazla yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde tarlalar su içinde kaldı, zararlar oluştu. Ama yağışların faydası zararından daha fazla."