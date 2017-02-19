İzmir ve Tiflis arasında dijital köprü: Tbilizmir

Telekomünikasyon sektöründe çok uluslu bir şirkette yöneticilik yapan Fatih Kömüldaş, iş için gittiği Tiflis şehrini kısa sürede memleketi İzmir kadar sevdi. Kömüldaş, birbirine benzettiği iki şehir arasındaki kültürel ve ticari bağları kuvvetlendirme hedefiyle 'Tbilizmir' adlı bir internet sitesi kurdu

Telekomünikasyon sektöründe çok uluslu bir şirkette yöneticilik yapan Fatih Kömüldaş, iş için gittiği Tiflis şehrini kısa sürede memleketi İzmir kadar sevdi. Kömüldaş, birbirine benzettiği iki şehir arasındaki kültürel ve ticari bağları kuvvetlendirme hedefiyle 'Tbilizmir' adlı bir internet sitesi kurdu

-1989 yılından beri İzmir'de yaşayan ve kendisini 'şehre sevdalı biri' olarak tanımlayan telekomünikasyon uzmanı Fatih Kömüldaş, iş için gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e de tıpkı İzmir'e olduğu gibi 'vuruldu'! Tiflis'te yaşamaya başladıkça şehri giderek daha çok İzmir'e benzeten Kömüldaş, sevdiği iki şehir arasında bağ kuracak bir platform oluşturmak için harekete geçti. Projeyi önce Tiflis Büyükelçiliği ile paylaşan girişimci, Gürcü-Türk İş Adamları Derneği'yle de iletişime geçti ve projeyi hayata geçirmek için adımlar atmaya başladı.Fatih Kömüldaş'ın kurduğu platformun adı 'Tbilizmir'. İnternet sitesini 'tbilizmir.com' adresi üzerinden ziyaret edebilirsiniz. Henüz yapım aşamasında olan platformla Kömüldaş'ın hedefi iki şehri ve insanlarını birbirine tanıtmak, turizm, sanat, mutfak/gastro ve eğitim konularında yeni işbirlikleri kurarak iki şehrin ekonomisine katkı sunmak, yerelde yerelle kalkınmayı sağlayarak bu iki şehre değer katmak. Kömüldaş, Tbilizmir'i şöyle anlatıyor:Tbilisi Gürcüce 'Ilık' demek. Kentin Gürcüce adı bir efsaneden geliyor. Bu bir gönüllü hareketidir, yerel ve yerel kalacak. Türk ve Gürcü vatandaşları pasaport ve/veya vizeye ihtiyaç duymaksızın ulusal kimlik kartları ile harç pulu bedeli ödemeden giriş yapıp bir yıl kalabiliyor. İlişkilerin gelişmesi için bir sürü fırsatımız var. Hükümet ve yerel yönetimlerin desteği ile Tiflis ve İzmir'i kardeş şehir yaparak yeni işbirliklerine zemin hazırlamak; İzmir ile Tiflis arasında, İstanbul üzerinden değil doğrudan uçuşlar ile havayolu köprüsü kurmak ve bu sayede iki şehir ve insanları arasında işbirliklerini kolaylaştırmak; 6 ay içerisinde havayolu şirketlerinin haftada 1-2 round trip şeklinde direk uçuş koyması için her türlü fırsatı kullanarak (kamu, sivil toplum, basın) hava yolu şirketlerine baskı oluşturmak gerek. Bu hedeflere ortak olabilecek, Tiflis'e ve İzmir'e gönülden bağlı herkes Tbilizmir üyesi olabilir.