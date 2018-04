İzmir Wings For Life World Run‘a ev sahipliği yapacak

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için dünya genelinde 12 farklı şehirde aynı anda koşulacak Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, 6 Mayıs'ta İzmir’de düzenlenecek

Gamze Geçer- Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan ve dünya genelinde 12 farklı şehirde aynı anda koşulacak Wings For Life World Run organizasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu, ünlü sanatçı Mirkelam, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ve Engelsizmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem’in katılımıyla gerçekleştirilen basın davetinde kamuoyuna tanıtıldı.



Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 6 Mayıs’ta 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağına üçüncü kez İzmir evsahipliği yapacak. 6 kıtada aynı anda başlayacak koşunun İzmir’de on bine yakın koşucuyu ağırlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Ford Otosan‘ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak. Etkinliğe kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinden yapılabilecek.



YAKALAMA ARACI



Bugüne kadar İzmir’de yapılan en büyük koşu olması beklenen yarışın start’ı 6 Mayıs’ta saat 14.00’te İzmir Fuarı’ndan verilecek. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak Ford Kuga model Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte artan ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği 1 kadın 1 erkek katılımcı o parkurun birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda Yakalama Aracı’nın önünde en uzun süre yarışı sürdüren 1 kadın, 1 erkek yarışmacı olacak.



HEDEF 10 BİN KOŞUCU



İzmir’de düzenlenen basın davetinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu, “İzmir, omurilik felcinin tedavisine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen Wings For Life World Run’a üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. Koşunun düzenleneceği Viyana, Melbourne, Rio ve Münih gibi dünyanın önde gelen şehirlerin yanında İzmir’i de görmek bizim için büyük gurur ve mutluluk. Geçtiğimiz yıl İzmir’de yaklaşık 6 bin kişi Wings For Life World Run’da koştu. Bu sene bu sayının 10 bine yaklaşmasını hedefliyoruz. Hatta sadece İzmir’den değil Aydın, Manisa, Muğla, Uşak gibi çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’den de katılım olacağına inanıyoruz. İzmir halkı, toplumsal duyarlılık açısından her zaman farklı bir yerde olmuştur. Geçtiğimiz sene düzenlenen yarışa, İzmirlilerin göstermiş olduğu ilgi, buna en iyi örnektir. Halk, bu koşuyu, Wings For Life World Run’ı sahiplendi. Bu yarışın her yıl İzmir’de düzenlenmesi en içten dileğimiz” dedi.





WİNGS FOR LİFE BİR UMUT



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, Türkiye’de her yıl 250’den fazla kişinin çeşitli nedenlerle omurilik felci olduğunu belirterek, Dünyada 3 milyondan fazla omurilik felçlisi olduğunu açıkladı. Baş, Wings For Life World Run’ın kendileri için her zaman bir umut olacağını söyleyerek, “Bu kadar çok hayatı etkileyen bir sorun olan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar çok kısıtlı ve desteklenmesi gerekiyor. Henüz tedavisi bulunmayan bu hastalık için Wings For Life Vakfı, büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Onlar da büyük bir çaba sarf ederek dünyada ilk olacak tedaviyi bulmak için çalışmalara ciddi bir ekonomik güç sağlıyor. Omurilik felci çok basit kazalar sonucu herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Türkiye’de yılda ortalama 250 kişi omurilik felci oluyor ve bu sayı her yıl inanılmaz şekilde artış gösteriyor. Omurilik felcine yol açan durumların başında trafik kazaları geliyor. Özellikle trafik kurallarına uymama en büyük sebebi. Bunun yanı sıra yaz aylarında sığ denize baş üstü atlama, yüksekten düşme de omurilik felcine yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.



YAPILACAK ÇOK İŞ VAR



Engelsizmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, Engelsizmir projesini başlatmalarının ardından İzmir’de çok şey değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kentin meydanlarında, caddelerinde, yaya yollarında engelliler için çözümler üretildi. Engellerden arınmış, çağdaş bir kent yaratmak için projelerimiz başarıyla devam ediyor. Fakat tüm bu yapılanlara karşın engellilerin sosyal yaşama tamamen katılabilmesi için daha yapılacak çok iş var. Biz Engelsizmir projesiyle engelleri ortadan kaldırmaya çalışırken Wings For Life World Run gibi uluslararası bir yardım koşusunun İzmir’de düzenlenmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu.”



GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ



Yarışmaya gönüllü olarak katılan sporculardan Ahmet Arslan ve Esra Gökçek ise şu açıklamaları yaptı;



Ahmet Arslan: Ben hayatımı koşarak kazanan birisiyim. Çok anlamlı bir amaca hizmet eden Wings For Life World Run’ın yeri ise benim için her zaman farklı olmuştur. Bu yıl 6 Mayıs’ta hep birlikte aynı amaç için İzmir’de koşacağız. Şu ana kadar tüm Wings For Life World Run’larda ben de koştum. Her yıl katılımcı sayısı gittikçe artıyor. Bu sene de binlerce kişiyle birlikte koşmak için heyecanlanıyım.



Esra Gökçek: Bir triatlet olarak başladığı günden beri Wings For Life World Run’ı ilgiyle takip ettim. 6 Mayıs’taki yarışta bu kez ben de omurilik felcine dikkat çekmek için koşacağım. Tüm İzmirlileri ve yardımseverleri koşuya davet ediyorum.



WİNGS FOR LİFE



Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik kazası ya da düşme sonucu omuriliği zedelenmesiyle tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Tek hedefi omurilik araştırmalarını desteklemek olan Wings for Life, kar amacı gütmeyen bir omurilik araştırmaları vakfı olarak 2004'ten beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik testlere para aktarıyor. Wings for Life World Run giriş ücretlerinin ve toplanan bağışların tamamı Wings for Life'ın nihai hedefine ulaşılmasına yardımcı oluyor.



WİNGS FOR LİFE WORLD RUN



Wings For Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, omurilik sakatlıklarına çözüm bulunmasına da katkı sağlıyor. Wings For Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı, gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcini kesin tedavi bulmayı amaçlıyor. Geride kalan 4 senede 58 farklı lokasyonda 350 binin üzerinde kişi yarışa katılarak 20.6 milyon Euro para toplandı. Ve bu miktar dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.



6 Mayıs’ta yüzbinlerce katılımcının “koşamayanlar için koş” sloganıyla katılacağı küresel yarışa, etkinliğin web sitesi www.wingsforlifeworldrun.com üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.