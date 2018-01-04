İzmir yeni yeteneklerini arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanata yönlendirebilmek amacıyla kurduğu "Mahalle Orkestrası", “Çocuk Dans-Ritim” ve “Minik Balerinler-Baletler" grupları için yeni yetenekler arıyor. Seçmeler 6, 7, 9 ve 13 Ocak tarihlerinde yapılacak

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hedef doğrultusunda açtığı bale, mahalle orkestrası ve dans-ritim kursları için yeni yetenekler aramaya başladı. 6 Ocak'ta başlayacak seçmelerin, Kültürpark İzmir Sanat ve Atlas Pavyonu ile Torbalı ve Menemen’de gerçekleştirileceği açıklandı.





Mahalle Orkestrası



Müziğe yetenekli çocukları keşfetmek, alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz müzik eğitimi almalarını sağlamak ve müziğin sihirli gücüyle yaşamlarına değer katmak amacıyla hazırlanan proje ile 10 – 17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yetenekleri ve becerileri keşfedilecek. Orkestra seçmeleri 6 Ocak’ta Torbalı İzmir Büyükşehir Belediyesi Çaybaşı Çok Amaçlı Salonu’nda saat 14.00’de, 7 Ocak’ta ise Menemen İzmir Büyükşehir Belediyesi Asarlık Çok Amaçlı Salonu’nda saat 14.00’de gerçekleşecek.





Minik balerinler ve baletler



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5-7 ve 8-10 yaş grupları arasındaki çocuklar için açacağı bale kursu kayıtlarına da başladı. Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören kurs, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi Bale Salonu’nda düzenlenecek. Son kayıt tarihi 9 Ocak olan ücretsiz bale kursuyla ilgili bilgi için Kültürpark İzmir Sanat'ın 293 34 79 numaralı telefonu aranabilir.





Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu



Büyükşehir Belediyesi'nin 9-14 yaş grubu aralığındaki çocuklar için düzenlediği ücretsiz dans ve ritim kursunun yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. Kültürpark Atlas Pavyonunda gerçekleşecek ‘Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu’ çalışmaları için başvurular 13 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Küçük adaylara verilecek ön eğitimin ardından yapılacak eleme ile dans ve ritim konusunda yetenekli olan çocuklar toplulukta yollarına devam edecek. Dans ve ritim kursundaki eğitimler Teoman Dalcı, Okan Öktem, Hasan Zengin ve Yunus Keser’den oluşan alanında uzman, yurtiçinde ve yurtdışında ülkemizi birçok platformda temsil eden deneyimli bir kadro tarafından verilecek. Detaylı bilgi için 293 34 79 numaralı telefon aranabilir.