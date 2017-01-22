İzmir yine sular altında kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir'de üç gün süren yağışların ardından İzmir'de yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Aziz Kocaoğlu'na seslenen Doğan, yaşanan maduriyetin ne zaman son bulacağını sordu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün İzmir'e yeterli hizmeti veremediğini ileri süren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, açıklamalarda bulundu. İzmir'de kanalizasyonların yağmur suyunu tahliye etmekte yetersiz kaldığına dikkat çeken Doğan, "Yine yağmur yağdı, kentimizi sel aldı. Evini ve iş yerini su basan İzmirliler ayağa kalktı ama İZSU ayakta uyuyor. Vatandaşlarımız İZSU'nun bu başarısız hizmetlerine ve kalitesiz belediyecilik anlayışını istemiyor" dedi.



"30 yıldır bu kente hizmet veren koskoca İZSU kentimize layık olduğu hizmeti artık versin" diyen AK Partili Doğan, şöyle konuştu:



"Sayın Kocaoğlu sayenizde bütün İzmir mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün başarısızlığı kentimizde üç gün süren yoğun yağışlarla birlikte İzmir'i felç etmiş, vatandaşlarımızı zorda bırakmıştır. Bir kez daha görülmektedir ki, bu kentteki su ve kanal altyapısı basit bir yağmuru bile kaldıramamakta, her seferinde aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti adeta üçüncü dünya ülkelerini aratmayan görüntülere sahne olmuştur."



"İZMİR AYAĞA KALKTI"



İzmir'in sağanak yağmura teslim olduğunu söyleyen ve yaşanan mağduriyetin ne zaman son bulacağını soran AK Parti Grup Başkanvekili Doğan, "Vatandaşlarımız bu rezilliği daha ne kadar çekecek? Siz makam koltuklarınızdan çıkmadan ve makam aracınızdan inmeden, bütün İzmir ayağa kalktı. İzmirliler Büyükşehir Belediyesi'nin çektirdiği eziyete, kalitesiz hizmete, laf üreten ama hizmet üretmeyen yönetim anlayışına, yüksek kredi notlarıyla kandırılmaya, günü kurtarmaya dayalı belediyeciliği artık istemiyor"diye konuştu.



"İZSU AYAKTA UYUYOR"



Belediye vergi alıdığını ancak hizmet üretmediğini söyleyen, Doğan, "Sekiz yıldır yenilenecek denilen Kemeraltı'nın geldiği hale bir bakın. Evet, Sayın Kocaoğlu, bütün İzmir ayakta. Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında. Halkapınar ve Çınarlı yine göl oldu, altgeçitler yine battı. Vatandaşlarımızın evlerini ve işyerlerini sular bastı. Kentin dört bir yanı yağmura teslim oldu. Sokaklarda vatandaşlar çile çekiyor. Bu kentte yağmurdan sonra yollar göçüyor. Her yağmurda yaşanan onca çileye karşın İZSU gerekli altyapı çalışmalarını yerine getirmiyor. Ama vatandaşlarımız ellerinde kovalarla işyerlerinden su tahliye etmeye devam ediyor. Bütün İzmir ayakta, su baskınlarına karşı topyekün mücadele ediyor, ama bütün bunlara rağmen İZSU ayakta uyuyor" dedi.