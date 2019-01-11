İzmir yollarını sağanak vurdu

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı

İzmir yollarını sağanak vurdu
11 Ocak 2019 Cuma 09:05

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Ege Bölgesi için yapılan sağanak uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kent genelindeki cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana gelirken, bir taksi  sağanak sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında biriken suyun içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, taksi çekiciler tarafından kurtarıldı. Halkapınar Yunuslar Altgeçidinin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Öte yandan, kentin birçok noktasında görev yapan polis ekipleri görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Etiketler; #su bastı #yağış #sağanak #yağmur #izmir
Önceki Haber
İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın: PKK'nın en kanlı eylemini engelledik
Sonraki Haber
Metro için anlaşma sağlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.