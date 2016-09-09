Haber Kaynağı: DHA

Kentte iki kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bağlantı kurdukları A.Y. (59) ve M.U.'yu (41) gözaltına aldı. Operasyonda rekor sayıda, 15 bin 200 Osmanlı dönemine ait gümüş akçe ve içinde muhafaza edildikleri 1 bronz kap, 3 Roma dönemine ait pişmiş toprak kandil, 2 Bizans ve Roma dönemine ait bronz sikke, 1 pişmiş toprak ağırlık, iki parça halinde demir strigilis, 1 iki parça halinde taş kolye ucu ele geçirildi. Operasyonun polis tarafından ülke genelindeki yapılan en büyük tarihi eser operasyonu olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan A.Y. ve M.U. hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.