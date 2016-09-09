09 Eylül 2016 Cuma
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    • İzmir'de 17 kişiye FETÖ tutuklaması, vali yardımcıları serbest

    İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dün adliyeye sevk edilen aralarında vali yardımcısı, kaymakam, adliye çalışanının bulunduğu toplam 40 kişiden 17'si tutuklandı. Aralarında vali yardımcıları ile kaymakamın da bulunduğu 23 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

    09 Eylül 2016 Cuma 10:35
    İzmir'de 17 kişiye FETÖ tutuklaması, vali yardımcıları serbest
    Darbe girişiminin ardından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de görevli vali yardımcıları Mehmet Suat İlhan ve Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal açığa alındı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 21 Ağustos'ta ve bu ayın başında operasyon yaptı.

    Eş zamanlı operasyonlarda, daha önce açığa alınan vali yardımcıları Mehmet Suat İlhan ve Ufuk Seçilmiş, Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 11 zabıt katibi ile İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 40 kişi dün adliyeye sevk edildi.

    Üç ayrı dosyalardan adliyeye sevk edilen 40 kişiden 17'si 'Sihlalı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, aralarında vali yardımcıları ve kaymakamın da bulunduğu 23 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Fetö, Fetö Tutuklaması

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