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    • İzmir'de 40 polis daha tutuklandı

    İzmir'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' adlı şifreli program aracılığıyla birbirleriyle iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp talimat aldıkları öne sürülen 41 polisten 40'ı daha tutuklandı. Darbe girişiminin ardından İzmir'de toplam 93 polis tutuklanmış oldu

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 13:07
    İzmir'de 40 polis daha tutuklandı
    Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatı içindeki FETÖ/PDY oluşumunu incelemeye aldı. FETÖ/PDY üyeleri tarafından akıllı cep telefonlarında kullanılan 'Bylock' isimli şifreli program üzerinden iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp talimat aldıkları öne sürülen emniyet personeli de belirlendi. FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu öne sürülen ve geçen 16 Ağustos'ta açığa alınan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu polisler ile bazı mahalle bekçilerinin de aralarında yer aldığı 96 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan, aralarında Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal ile baş komiser, komiser ve polis memurlarının bulunduğu toplam 33 kişi, geçen cuma günü adliyeye sevk edildi. 33 kişinin tamamı tutuklandı. Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 22 kişilik ikinci gruptan, 3 kişiyi öldürmekten tüm Türkiye'de aranan 'seri katil' Atalay Filiz'i yakalayan ekibin başındaki Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş'un da bulunduğu 20 polis tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    SON GRUPTAN 40 TUTUKLAMA

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan son 41 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda 40 kişiyi tutuklanmaları, 1 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle İzmir 6'ncı Sulh Ceza Hakimiliği'ne sevk etti. Gece yarısına kadar süren ifade verme işleminin ardından, aralarında Çocuk Şube Müdürü Murat Duran, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Ayhun Yumrukaya, Karabağlar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Seyhan Aslan, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Savran'ın da bulunduğu 41 kişiden 40'ı tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Böylece, gözaltına alınan 96 kişiden 93'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firarda olan 8 kişinin yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Polis Tutuklama, Polis Tutuklama

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