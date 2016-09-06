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    • İzmir'de 82 adliye personeli serbest bırakıldı

    İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmasında aralarında cezaevi müdürünün de bulunduğu adliye ve cezaevi personeli 82 kişi, yurt dışı çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    06 Eylül 2016 Salı 12:45
    İzmir'de 82 adliye personeli serbest bırakıldı
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz'ün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay açığa alınan, çeşitli cezaevlerinde görevli infaz koruma memurlarının evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında cezaevi müdürünün de bulunduğu 82 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpehlilerin cep telefonlarında 'by lock' adlı mesajlaşma programı bulunduğu belirtildi.

    Emniyette işlemleri tamalanan, aralarında Şakran Açık Ceza İnfaz Kurumu Mürürü H.O.'nun da bulunduğu 82 kişi, dün adliyeye sevk edildi. Dosyayı inceleyen Savcı Ömer Doğruöz, 35 şüpheliyi tutuklanması, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sabah kadar süren ifade alma işlemenin ardından, 82 kişiyi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bıraktı.

    Soruşturma kapsamında İzmir merkezli Aydın, Isparta ve Ankara'da daha önce yapılan operasyonlarda, 46 cezaevi katibi ve infaz koruma memuru ile 1 cezaevi müdürü gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19 infaz koruma memuru tutuklanmıştı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Fetö, Adliye Fetö

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