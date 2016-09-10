



Ünlü tenör sahne aldı





Atatürk İzmir Körfezi’nde





Atlı süvariler Kordan'da





9 Eylül’e renk kattılar

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 94. yıldönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı ise akşam Fener Alayı, konser, su perdesi ve ışık gösterileri ile devam etti. İzmir tarihi günlerinden birini yaşarken, İzmirliler de bu coşkuya ortak oldu.9 Eylül’le özdeşleşen Fener Alayı yürüyüşü ile birlikte heyecan doruğa ulaştı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na ellerinde ışıklı balonlarla yürüyen gençlere Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da eşlik etti. Güzergah üzerinde bekleyen İzmirliler, Büyükşehir Bandosu’nun marşlarıyla yürüyen Fener Alayı’nı ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuyla selamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yürüyüş sırasında vatandaşlara karanfil dağıttı.Fener Alayı’nın ardından Gündoğdu Meydanı'nda Kültür Modern Branss Ensemble Grubu ile birlikte ünlü tenör Murat Karahan sahne aldı. Opera dünyasının yeni yıldızı Murat Karahan, konserinin ilk bölümünü aryalara ayırırken, ikinci bölümünde türkülere yer verdi. “Çökertme”, “Nazende Sevgilim”, “Ah Bir Ataş Ver” şarkılarını seslendiren ünlü tenöre İzmirliler de eşlik etti. Gündoğdu Meydanı’nda tek yürek olan tek yürek olan İzmirliler, 10. Yıl Marşı’nı ellerindeki bayrakları sallayarak söyledi.9 Eylül etkinliklerinin en heyecanlı anları İzmir Körfezi üzerinde su perdesi ve ışık gösterileri sırasında yaşandı. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan İzmirliler, körfez üzerindeki su perdesinde Atatürk görüntülerini nefeslerini tutarak izledi. Işık gösterileri ise 9 Eylül kutlamalarına ayrı bir renk kattı.İzmir’in kurtuluşunun 94. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi’nin renkli etkinlikleriyle kutlandı. Tıpkı 9 Eylül 1922 gününde olduğu gibi birbirinden heybetli atlarıyla Kordon’a çıkan süvari birliği ise günün sürpriziydi. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında kısa bir gezinti yapan süvariler, kendilerine büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’in kurtuluşunun 94. yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler arasında biri vardı ki, özellikle meraklılarını adeta büyüledi. Kordon’da “Süvari Birlikleri”nin ardından gelen İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, birbirinden şık klasik otomobilleriyle tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başardı. Alsancak Limanı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren geçit törenine, dernek üyeleri 50 klasik otomobil ile katıldı. Türk bayrakları ile süslenmiş klasik araçlar, İzmirliler’in büyük beğenisini topladı. 1948 model Plymouth ile 1950 ve 1960’lı yıllara ait Cadillac, Chevrolet ve Ford marka araçların yer aldığı geçit törenini heyecanla izleyenler, tarihi araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi.