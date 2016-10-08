Haber Kaynağı: DHA

İzmir'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, İZSU'da görev yapan ve Alevi dedesi olan Hasan Ateş, FETÖ/PDY'nin haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle Buca'daki evinde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen ve 'Bylock' sistemini kullanmadığını ileri süren Hasan Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise "Öğrencilere yardım etmek için kendi Wi- Fi hattını kullandırmış, bu sırada FETÖ'cü öğrencilerin sisteme girdiği belli ama bunun ispatı için biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü O bir Alevi dedesi. FETÖ'yle bağlantısının olması söz konusu değil. Yanlış durum, inşallah geri denecektir" dedi.