1.5 MİLYON ALMAN'A AİT KİMLİK BİLGİSİ





LÜKS HAYAT YAŞAMIŞLAR



DÜĞÜN YAPAMADI



'ŞİRKETİMİZ SİZE OLANAK SUNUYOR'



BİRÇOĞUNU İKİ KEZ DOLANDIRMIŞLAR

ASGARİ ÜCRET ARTI PİRİM

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber Kaynağı: DHA

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmaları sırasında, geçen Mayıs ayında, liderliğini G.G. ve T.G. adlı iki arkadaşın yaptığı grubun Konak İlçesi'nde paravan olarak 2011 yılında kurduğu reklam şirketini 'çağrı merkezi' olarak kullanıp, ağlarına düşürdükleri Almanları dolandırdıklarını tespit edince soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin adresini saptayan polis, geçen 22 Eylül'de operasyon düzenleyerek 9'u kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i kadın 4'ü ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 33 masa üstü bilgisayar, 6 diz üstü bilgisayar, 3 server ele geçirildi. Bilgisayarlarda yapılan incelemelerde, yaklaşık 1.5 milyon Alman'a ait kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu, şüpheliler tarafından 95 bin kişinin arandığı ve ilk belirlemelere göre 4 bin 443'ünün dolandırıldığı ortaya çıktı.Şebekenin liderliğini yapan G.G. ile G.Y.'nin elde ettikleri gelirle lüks yaşam sürdükleri, son model lüks otomobiller kullandıkları, ayrıca sık sık yurt dışına tatile gittikleri ortaya çıktı. Şüphelilerden G.G. ile eski eşinin banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 600 bin euro ile 200 bin TL'lik hesap hareketliliği olduğu ortaya çıktı. Şebekenin 2013 yılından bu yana Almanları dolandırdıkları, 2015 yılından beri ise daha aktif çalıştıkları saptandı.Şebeke liderlerinden G.G.'nin, nişanlısı GY. (25) ile evlilik hazırlığı yaptığı, geçen cumartesi günü düğün törenlerinin olduğu, ancak G.G.'nin gözaltına alınmasıyla nedeniyle iptal edildiği belirtildi.Yalnızca Almanya'da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları kaydedilen şüphelilerin çalışma yöntemlerinin Türkiye'de sıkça rastlanan dolandırıcılıklarla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, Türkiye'deki çağrı merkezine kurulan sistemle, kurban seçtikleri kişileri, Almanya'daki bir numaradan arıyormuş gibi göstererek aradıkları belirlendi. Şüphelilerin, "Sizi, 'Deutschen Jackpot System 49'dan arıyorum. Daha önce çok sayıda bahis oynamışsınız, sistemden bunu görüyorum. Üç ay abone olup, aylık 69 euro öderseniz şirketimiz size bir fırsat sunacak. 200 kişilik finalist listesine girdiniz, size yüzde 100 kazanma garantisi veriyoruz" diyerek ikna ettikleri Almanların, verdikleri hesap numarasına para yatırmalarını sağladıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin sisteme dahil ettikleri kişileri, bir süre sonra tekrar arayıp bu kez de kendilerini polis, savcı ya da avukat olarak tanıttıkları, bahis firmasına borçları olduğu, ödeme yapmamaları durumunda icra geleceğini söyleyerek ikinci kez dolandırdıkları tespit edildi.Şebeke liderlerinin 'sekreter' adı verilen çalışanları, Almanya'da doğup büyümüş, Almancayı ana dilleri gibi konuşan kişilerden seçtikleri, çağrı merkezindeki bazı bölümlere de 'Lütfen burada Türkçe konuşmayın' yazılı uyarı tabelaları astıkları bildirildi. İnterpol ve Almanya'daki güvenlik birimleri ile irtibat kuran polisin, ilk etapta ulaştığı 10 mağdurun şikayetçi olmasını sağladığı, ilerleyen günlerde bu sayının artabileceği belirtildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden, aralarında şebeke liderleri G.G. ile T.G.'nin de bulunduğu 11'i tutuklandı, 1'i kadın 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.