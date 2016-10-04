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    • İzmir'de Almanları dolandıran 14 kişi yakalandı

    İzmir'de 'çağrı merkezi' kurup, ağlarına düşürdükleri Almanları ülkelerinde oynanan şans oyununu kazanmayı garanti ederek dolandırdığı öne sürülen 8'i kadın 14 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin anadilleri gibi Almanca konuştukları, binlerce mağduru bu yöntemle dolandırarak, yüz binlerce euro kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Bu arada, şüphelilerin elinde yaklaşık 1.5 Alman vatandaşına ait kimlik bilgilerinin bulunduğu bildirildi

    04 Ekim 2016 Salı 16:12
    İzmir'de Almanları dolandıran 14 kişi yakalandı
    İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri istihbari çalışmaları sırasında, bir grubun Konak İlçesi'nde 'çağrı merkezi' kurup ağlarına düşürdükleri Almanları dolandırdıklarını tespit edince soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipte, çağrı merkezi kurdukları belirlenen şüphelilerin adresini saptayan polis, operasyon düzenleyerek 8'i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.

    1.5 MİLYON ALMAN'A AİT KİMLİK BİLGİSİ

    Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1 milyon 500 bin Almanya vatandaşına ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin, internet üzerinden kurdukları sistemle Almanları, Almanya'daki bir numaradan arıyormuş gibi yaptıkları, ağlarına düşürdükleri kişilere, "Daha önce şans oyunlarında herhangi bir ikramiye kazanamayan müşterilerimizin bir daha şans oyunu oynamadığını tespit ettik. Bu nedenle şans oyunu oynayıp da ikramiye kazanamayan 200 kişiyi finalist olarak belirledik. Eğer sistemimize 69 Euro yatırırsanız, şans oyununda ikramiye kazanmayı garanti ediyoruz. Bunu hem müşterilerimizi geri kazanmak hem de reklam için yapıyoruz" diyerek verdikleri hesap numaralarına para yatırılmasını sağladıkları belirtildi.

    Şüphelilerin Almanya'da uzun süre kalmaları nedeniyle çok iyi Almanca konuştukları, ayrıca arama yapılan ofiste "Burada kesinlikle Türkçe konuşmayın" diye uyarı levhalarının bulunduğu belirtildi. İlk etapta 4 bin 450 Alman vatandaşını bu yöntemle dolandırıldığının anlaşıldığı, ancak sayının daha fazla olduğu kaydedilirken, şüphelilerin yüz binlerce euro haksız kazanç elde ettikleri bildirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Alman, Izmir Dolandırıcılık

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