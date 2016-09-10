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    • İzmir'de artık sokakta bunu yapmak yasak!

    İzmir Valiliği, Gaziantep'teki canlı bomba saldırısından sonra sokak düğünlerini yasaklama kararı aldı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 12:48
    İzmir'de artık sokakta bunu yapmak yasak!
    Yasak, cadde ve sokakların yanı sıra çevresi duvarla kapatılmamış tüm alanları kapsadı. Düğünlerin, 48 saat önceden ilgili polis birimine bildirilmesinin de zorunlu kılındığı kararda, yasağa uymayanlar hakkında çevreye rahatsızlık verme, Karayolları Kanunu'na aykırı hareket etmekten ve Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmaktan işlem yapılıp para cezası uygulanacağı, güvenlik güçlerinin düğünü sonlandıracağı yer aldı.

    Gaziantep'te 20 Ağustos'ta sokak düğününe yönelik düzenlenen intihar saldırısında, 56 kişi hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre IŞİD'in yaptığı açıklanan canlı bomba saldırısından sonra, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki sokak düğünleri için yasaklama kararı geldi. Ancak istihbarat birimlerinden farklı illerde de benzer saldırıların olabileceği yönünde bilgiler ulaşması üzerine, her il kendi sınırları içerisinde kararlar almaya başladı. İzmir Valiliği de Emniyet Müdürlüğüyle yaptığı değerlendirmeler sonrasında, sokak düğünlerini yasaklama kararı aldı.

    DÜĞÜNLER DAĞITILACAK

    İlgili tüm birimlere gönderilen karara göre, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi açık alanlarda yapılan tüm eğlenceler yasaklandı. Yasak, cadde ve sokakların yanı sıra, çevresi duvarla kapatılmamış özel ve kamuya ait tüm açık alanları da kapsadı. Yasağa uymayıp düğünün yapılması halinde ise polis ve jandarma gibi kolluk güçlerine etkinliği sona erdirme yetkisi verildi. Ve yine yasağa uymayanlar hakkında çevreye rahatsızlık verme, Karayolları Kanunu'na aykırı hareket etmekten ve Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmaktan idari para cezalarının da uygulanmasına karar verildi. Ayrıca kapalı alanlarda dahi yapılsa, gerekli araştırma ve güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için düğün sahiplerinin, iletişim bilgileriyle birlikte 48 saat önceden en yakındaki ilgili polis birimine başvurmaları da yine karara bağlandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Düğün, Izmir Yasak, Izmir Sokak Düğünü

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