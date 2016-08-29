2023'E KADAR 50 MİLYON ALABALIK DERELERE BIRAKILACAK

Haber Kaynağı: DHA

DSİ göl, gölet ve barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması ve vatandaşların protein ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı balıklandırma çalışmaları çerçevesinde 2016 yılı programı dahilinde İzmir ve çevresindeki baraj ve göletlere 400 bin yavru sazan bıraktı. Ürkmez Barajı Su Ürünleri İstasyonu'nda üretilen 400 bin yavru balığın 60 bini Beydağ Barajı'na, 70 bini Demirköprü Barajı'na, 40 bini Kestel Barajı'na, 130 bini Marmara Gölü'ne, 30 bini Seferihisar Barajı'na, 50 bini Sevişler Barajı'na ve 20 bini Yortanlı Barajı'na bırakıldı.Sadece baraj ve göletlerde balıklandırma çalışmaları yapmadıklarını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Bakanlığımıza bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'de orman içi suların balıklandırılması için projeler yürütüyor. Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi çerçevesinde 2023 yılına kadar 50 milyon alabalığın orman içi sulara bırakılarak, dereler ile buluşturulmasını hedefliyoruz" dedi. DSİ'nin İzmir ve çevresindeki barajları balıklandırma projesini bundan sonra da devam ettireceğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Baraj ve göletlerden anaç balıklar alınıyor ve Ürkmez Barajı Su Ürünleri İstasyonu'nda bu anaçlardan yavru balıklar üretiliyor. Üretilen balıklar ise tekrar bu sulara bırakılıyor. Bu istasyonumuzda ürettiğimiz balıkları Aydın ve Eskişehir bölgemizdeki rezervuarlara salmak üzere de gönderdik" dedi.