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    • İzmir'de bombalı saldırı alarmı: 7 şüpheli yakalandı

    İzmir'de bir teröristin saldırı amaçlı kente geldiği ihbarı üzerine başlatılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 440 gram A4 tipi bomba malzemesi, bir kalaşnikof tüfek ve tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi

    03 Ekim 2016 Pazartesi 08:52
    İzmir'de bombalı saldırı alarmı: 7 şüpheli yakalandı
    İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alanda faaliyet gösteren bir üyesinin İzmir'de bombalı saldırı yapacağı yönündeki ihbar üzerine şüpheliyi takibe aldı.

    Karabağlar ilçesi Limontepe mevkisinde helikopter destekli yapılan operasyonda, ormanlık alanda bir kişi yakalandı. Olay yerinde 440 gram A4 tipi bomba malzemesi ele geçirildi.

    Şüphelinin kentte irtibatlı olduğu yerler tespit edilerek yapılan aramalarda bir kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 3 şarjör, 61 mermi ile "Glock" marka bir tabanca ve buna ait 18 mermi, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

    Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

    Operasyon

    Polis ekipleri, dün gece bir teröristin saldırı amaçlı kente geldiği ihbarı üzerine helikopter destekli operasyon başlatmış, araçlar ve otobüsler durdurularak kimlik kontrolü yapmıştı.

    Bazı yollarda kapama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar ile belediye otobüslerinde eşkali verilen şüpheliyi aramıştı.

    Şüphelinin ormanlık alana kaçma ihtimaline karşı bölgeye polis helikopteri de yönlendirilmiş, Özel Harekat polisi ile çok sayıda ekibin takviye olarak gönderildiği bölgede, helikopterin projektörüyle aydınlatılan alanda arama yapılmıştı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Terör, Terör Operasyon

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