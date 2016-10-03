BOMBACI TERÖRİST KAÇTI

EVDE SİLAHLAR ELE GEÇTİ

1'İ BOMBACI 2 KİŞİ ARANIYOR

Haber Kaynağı: DHA

Bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bomba eğitimi alıp kente gelen terörist ile ona yardım ve yataklık eden C.S., yanlarındaki bombayı ormanlık alana gömmeye çalıştıkları sırada operasyon yapıldı. Dağ kadrosundan gelen terörist kaçarkan, C.S. ise yaklaşık 3 kilo patlayıcı madde ve silahlarla birlikte yakalandı. 7 kişi gözaltına alınırken, aralarında kaçan teröristin de bulunduğu 2 kişi aranıyor.İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kente geldiğini tespit ettikleri PKK'lı teröristi, bir süre önce takibe aldı. Kentteki bağlantılarını çözmek için sıkı takip altında tutulan terörist, son olarak dün akşam saatlerinde, Limontepe semtinde oturan, kamyon şoförlüğü ve inşaatlarda işçilik yapan C.S. ile buluştu. Terörist ile kendisine yardımcı olan C.S., yanlarındaki patlayıcıyı eylemde kullanmak için gömmek amacıyla ormanlık alana girince, operasyon başlatıldı. Araç ve yayaların girmesine izin verilmeyen bölgede, operasyon yapıldı.Kentte bombalı saldırı hazırlığı yapan, terör örgütünün kamplarında bomba eğitimi aldığı öğrenilen terörist kaçtı. Yanında bulunan C.S. ise yakalandı. Bombalı saldırıda kullanılmak üzere hazırlanmış, 440 gramı A4 plastik patlayıcı olmak üzere yaklaşık 3 kilo patlayıcı, elektronik bomba düzeneği, ve 20 fünye bulundu.C.S.'nin kullandığı evdeki aramalarda da 1 Kalaşnikof tüfek, 3 şarjör, 61 mermi, Glock marka bir tabanca ve bu silaha ait 18 mermi ele geçirildi. Genişletilen operasyon kapsamında, C.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alandı.Zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis tarafından kimliği belirlenen bombacı terörist ile birlikte toplam 2 kişinin yakalanması için ise operasyonların sürdürüldüğü açıklandı.