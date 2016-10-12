İzmir'de Diyanet çalışanlarına FETÖ gözaltısı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı 16 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürülğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullandıkları öre sürülen Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda daha önceden görevden uzaklaştırılan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 6 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.



Kaynak: