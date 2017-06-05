İzmir’de en çok atık yağı Bornova topluyor

Bornova Belediyesi, çevrenin korunması ve duyarlılığın arttrılması için yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Özellikle bitkisel atık yağların toplanması konusunda İzmir genelinde en çok atık yağı toplayan ilçe Bornova oldu. Düzenlenen çeşitli kampanyalar ve yarışmalarla İzmir’deki atık yağların yüzde 16’sı Bornova Belediyesi tarafından toplandı

Bornova Belediyesi çevre konusundaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Atık pil toplamada İzmir’de birinci olan Bornova Belediyesi atık yağları toplamada da aynı başarıyı yakaladı. İzmir’in 30 ilçesindeki atık yağların yüzde 16’sını tek başına toplayan Bornova bu oranla fark yarattı ve birinci oldu.



Bir litresi bir milyon litre doğal su kaynağını kirleten bitkisel atık yağları toplamak ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için çeşitli kampanyalar ve yarışmalar düzenleyen Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ile de işbirliği yapıyor. Atık yağların doğayı kirletmeden biodizel ve bioelektriğe dönüştürülebileceği konusunda öğrencilerle birlikte broşürler dağıtarak vatandaşlar bilgilendiriyor.





Okullarda yarışma

Atık Yağı Getir Hediyeni Götür Kampanyası

Her yıl okullar arasında düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama yarışmaları ile atık yağların kaynağında ayrı toplanması sağlanıyor. Özellikle çocukların çevre bilincini geliştirmek ve çevreye zarar vermeden yaşama anlayışını hayata geçirmek amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya ilçede bulunan her okul katılıyor. Böylece öğrencilerin geri dönüşüme katkıda bulunması da sağlanıyor.Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması, çevre bilincinin aşılanması ve özellikle kadınlara ulaşılması amacıyla semt pazarlarında stant kurularak vatandaşlar bilinçlendirildi. Kampanyaya duyarlılılak göstererek bitkisel atık yağları stantlara getiren vatandaşlara ise el bezi, mutfak bezi ve magnet gibi küçük hediyeler ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak atık yağların ayrı toplanmasının önemi ve bu konuda Belediye ile nasıl iletişim kurulacağı anlatıldı.Düzenlenen kampanyalar yanında muhtarlık binalarında, okullarda, kapalı Pazar yerlerinde ve belediye binalarında da atık yağ bidonları bulunuyor. Ayrıca ev ve iş yerlerinde biriken atık yağlar vatandaşların talepleri üzerine belediye yetkilileri tarafından alınabiliyor.