KURBAN BAĞIŞLARINI DOLANDIRMIŞLAR



Haber Kaynağı: DHA

FETÖ/PDY'ye yönelik araştırmalarını sürdüren İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi birimleri, Bergama İlçesi'nde, geçen 16 Mayıs'takinin devamı niteliğinde yeni bir operasyon yaptı. Geçen 16 Mayıs'ta 72 kişinin yakalanıp 46'sının tutuklandığı operasyonun devamında bu kez çoğu esnaf 23 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY üyelerinin, ilçedeki toplantılara katıldıkları, himmet ve kurban bağışı adı altında para topladıkları belirlendi. Gözaltındaki birçok kişinin, FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafları bulundu.Arama yapılan evlerde önemli belgeler de bulunduğu belirtildi. Buna göre Hindistan ve Afrika ülkelerinde kesilip, yoksullara dağıtılmak üzere toplanan kurban bağışı paralarının, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarıldığı, kurban kesilmediği saptandı. Operasyon öncesindeki araştırmalarda, FETÖ/PDY üyelerinin aralarındaki anlaşmazlıklarını, örgütün 'Kadim ağabeyi' durumundaki, arananlar arasında yer alan Yusuf Bekmezci'nin çözdüğü ifade edildi. Yine gözaltı listesindeki, sürücü kursu sahibi Recep Güneş, İzmir Adliyesi yapılanması sorumlusu ve imamı olduğu öne sürülen Mustafa Sayın Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi imamı İhsan İnal ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi imamı Mehmet Kocatürk'ün de yine firarda bulunduğu açıklandı.