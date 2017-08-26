İzmir'de genç kızlara şiddet uygulayan polis, 48 saat sonra serbest kalmış!

İzmir'de geçtiğimiz günlerde iki genç kız kendilerini taciz edenleri şikayet ettikleri polislerden dayak yemişlerdi. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı

İzmir'de 10 Ağustos tarihinde 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer, yanlarından geçen bir motosikletlinin tacizine uğramışlardı. Olayı şikayet etmek için karakola doğru yürüyen genç kızlar, yolda karşılaştıkları polislerden yardım istemişlerdi. Ancak polisler iddiaya göre genç kızlara 'bu şekilde gezerseniz daha çok taciz eden olur' şeklinde yanıt vermiş, kızlarla girdikleri tartışma sonrasında da genç kızlara şiddet uygulamıştı.



Olayın ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gerekenin yapılacağını ve polislerle ilgili de soruşturma başlatılacağını söylemişti.



Olaydan sonra çevredeki kamera kayıtları incelenmiş ve polis memuru O. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



SERBEST BIRAKILMIŞ

Ancak alınan bilgiye göre tutuklanan polis memuru O.Y., 48 saat içinde tahliye edilmiş. Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçlamalarıyla tutuklanan polisin avukatının karara itiraz ettiği, itiraz sonrası da polisin 48 saat içinde tahliye edildiği öğrenildi.