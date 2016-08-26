Haber Kaynağı: DHA

HSYK tarafından meslekten ihraç edilenler arasında, daha önce İzmir’de Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Hüseyin Baş ve Durdu Kavak da bulunuyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Hüseyin Baş, 2014 yılı Ocak ayında, o dönem AK Parti'den Büyükşehir Belediye başkanlığı için İzmir'den aday gösterilen Başbakan Binali Yıldırım'ın bacanağının da dahil edildiği, liman yolsuzluğuna yönelik olduğu belirtilen soruşturmayla ilgili olarak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek tarafından telefonla arandığı, dosyayı kapatmasının istendiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Savcı Baş, o dönemde, cemaate yakın olduğu yönündeki iddialara da tepki göstererek, "Ben şunun bunu değil Cumhuriyetin savcısıyım" açıklaması yapmıştı. Baş, bu olayın ardından önce Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na ardından da Gaziantep’e düz savcı olarak atanmıştı.İzmir Cumhuriyet eski Başsavcısı Durdu Kavak ise 2011 yılında, İzmir'in EXPO 2020 adaylığı sunumu için Paris'e gidildiği gün, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci operasyonu yapmasıyla gündeme gelmişti. Kavak, hem operasyonun zamanlaması ve şekli hem de o dönem CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle hükümet üyelerinden de tepki çekmişti. "Askeri casusluk" adıyla bilinen davanın soruşturması ve yargılaması sırasında da başsavcılık görevinde bulunan Kavak, önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, ardından Çorum'a savcı olarak tayin edilmişti.Meslekten ihraç edilenler arasında İzmir Adli Yargı eski Komisyon Başkanı Hakim Akar Karasu da yer aldı. Önce komisyon başkanlığından İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na ardından da Çorum’a düz hakim olarak atanan ve darbe günü İzmir adliyesine gelip, bazı çalışanlarla görüşmeler yaptığı görüntülerle tespit edilen Karasu, daha sonra tutuklanmıştı.İstanbul'da, özel yetkili savcı olarak Ergenekon ,Balyoz ve İbrahim Tatlıses’in vurulması olaylarını soruşturmalarında görev alan eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar da önce Karşıyaka ilçesine ardından, Kırşehir'e düz savcı olarak atanmıştı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 'çete reisi' olarak yargılandığı ve henüz sonuçlanmayan davada, soruşturmayı yürüten dönemin Özel Yetkili Savcılar Sinan Taşkın, Birol Çengil ve Mehmet Sait Demiröz, davaya bakan eski mahkeme başkanları Menderes Yılmaz ve Cahit Kargılı, çeşitli davalarda birçok kişinin tutuklanmasının altında imzası bulunan hakim Ali Sayın da meslekten ihraç edilenler arasında yer aldı. Menderes Yılmaz Denizli’ye Cahit Kargılı ise Ordu’ya hakim olarak atanmıştı.İzmir'deki 'Askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasında tutuklama kararlarını veren ve "Sahte delil üretme", "Usulsüz dinleme" suçundan tutuklanan emniyet müdürlerinin tahliyelerine karar veren İzmir eski 1. Nolu Özgürlükler Hakimi Serdar Ergül de geçen şubat ayında açığa alınmıştı. Hakkında HSYK soruşturması başlatılan Ergül, Twitter'da paylaşımlar yaparak, mahkeme kararlarını şaibe altına almaya çalışmakla eleştirilmişti. İzmir’den Gaziantep’e hakim olarak atanan Ergül ile gizli bilgi ve belge bulundurmu davasının iddianamesini kabul edip, davaya bakan dönemin özel yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Atilla Rahman, hakimler Nazan Esma Somak, Mustafa Uyar, cumhuriyet savcıları Ender Karadeniz ve Uğur Hadimli de meslekten ihraç edildi.