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    • İzmir'de gözaltına alınan 22 polis adliyeye sevk edildi

    İzmir'de, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan polislerden, emniyette işlemleri süren 60 kişiden 22'si daha adliyeye sevk edildi

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:46
    İzmir'de gözaltına alınan 22 polis adliyeye sevk edildi
    Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) polis teşkilatı içindeki yapılanması incelemeye aldı. FETÖ/PDY üyeleri tarafından akıllı cep telefonlarında kullanılan 'Bylock' isimli şifreli program üzerinden iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp talimat aldıkları öne sürülen emniyet personeli belirlendi. FETÖ ile bağlantıları olduğu iddia edilen ve geçen 16 Ağustos'ta açığa alınan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu polisler ile bazı mahalle bekçilerinden oluşan 93 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan, aralarında Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal ile başkomiser, komiser ve polis memurların bulunduğu toplam 33 kişi, geçen cuma günü adliyeye sevk edildi. 33 kişinin tamamı tutuklandı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan ve işlemleri süren diğer 60 kişiden, seri katil Atalay Filiz'i yakalayan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Yıldız'ın da aralarında yer aldığı 22 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Polis, Izmir Polis Adliye

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