"İNTİHARLAR, BOŞANMALAR, AİLE FACİALARI MEYDANA GELECEKTİR"

Haber Kaynağı: DHA

Özel Fatih Koleji'nin kapatılmasıyla işsiz kalan yaklaşık 100 öğretmen ve yönetici Konak'taki Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi. Türk bayrağı açan öğretmenler çalışma izinlerinin iptal edilmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını müdür yardımcısı Kemal Kaş okudu. Fatih Koleji'nin 51 yıllık okul olduğunu belirten Kaş, şöyle dedi:"Her yıl üniversiteye giriş sınavlarında, TEOG sınavlarında, bilim olimpiyatları, TÜBİTAK, proje ve sportif faaliyetlerde Türkiye ve dünya çapında dereceler yapmış başarılı bir okuldur. Biz bu güzide kurumda kazanılan her türlü bilimsel ve sportif başarıda emeği olan, Milli Eğitim Temel Kanunu, yürürlükteki her türlü mevzuat ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, görevlerini yapan öğretmenleriz. Hal bu iken okulumuz 12 Ağustos 2016 tarihinde kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştır. Okulumuzun kapatılmasından dolayı, biz öğretmenler ve diğer çalışan arkadaşlarımız işsiz kalmıştır. Ayrıca biz öğretmenlerin çalışma izinleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dondurulduğundan, başka bir özel okulda çalışmamızın da önüne geçilmiş ve çalışmamız engellenmiştir.Değerli devlet büyüklerimiz; Bizler FETÖ'cü değiliz. Bizler FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı her zaman devletimizin ve hükümetimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizler okulumuzda, Milli Eğitim Temel Kanunu, diğer mevzuatlar çerçevesinde, Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş nesiller yetiştirdik. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, 'At izi it izine karışmıştır', bir yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlıkların düzeltilmesini devlet büyüklerimize arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız, saygı değer Milli Eğitim Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve devletimizin değerli bürokratları bu çığlığı duyunuz. Bizler bu okulda çalışan öğretmenlerin çalışma izinlerinin süratle tarafımıza iade edilmesini arz ediyoruz. Ayrıca, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş ve imzaladığımız sözleşmelerden doğan her türlü mali ve hukuki haklarımızın verilmesini arz ediyoruz."Müdür Yardımcısı Kemal Kaş, halen maaş ve işsizlik ödeneği alamadıklarını belirtirken, bir anlamda ekmeklerinin ellerinden alındığını, çocukları ile aç bırakıldıklarını anlatırken, "Birçok öğretmen arkadaşımızın evine icra gelmeye başladı, kredi kartları borçları, tüketici kredi borçları ve diğer alacaklılar kapımıza dayandı, birçok arkadaşımız psikolojik bunalıma girdi. Yakında endişelerimiz o ki intiharlar, boşanmalar ve diğer aile faciaları meydana gelecektir. Birçok öğretmen arkadaşımız çocuklarını okula göndermede, onların masraflarını karşılamada büyük zorluklar yaşamaktadır. Halbuki bizim hiç bir suçumuz, günahımız yok. Neden çalışma izinleri verilmiyor? Sayın Cumhurbaşkanlığımızın ifade ettikleri üzere, at izi it izinden ayrılmalıdır" diye konuştu.Öğretmenler açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyup, dağıldı.