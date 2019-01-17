İzmir'de kar görüntüleri

Yurt genelinde etkili olan kar, İzmir'in yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü. Ödemiş ilçesinin kırsalında bulunan Gölcük Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı

İzmir'de kar görüntüleri
17 Ocak 2019 Perşembe 11:02

Bin 49 metre rakımlı yaylada ormanlık alan ve göl çevresinin karla kaplanması kartpostal tadında görüntüler oluşmasını sağladı.  Göl, orman ve beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyen İzmirliler bölgeyi gezdi, bu güzel manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bozdağ ise üzeri kapanan karla ihtişamlı bir görüntü oluşturdu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede kapanan yolları açmak için kar küreme çalışması yürütürken, esnaflar ise dükkanlarının önünde biriken karı kürek yardımıyla temizliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kar
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