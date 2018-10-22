İzmir’de modanın nabzı Fashion Week ile atacak

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, Kariyer Eğitim Kurumları, İnce Fikirler, Wella, Estrella Estetik, Efes Kuyumculuk ve Gordion İnşaat'ın katkılarıyla 5, 6, 7 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşecek İzmir Fashion Week’te, birbirinden özel tasarımlar, Türkiye’nin ünlü mankenleri tarafından sergilenecek

Süleyman Gülen- Ozmoz, Nur Karaata, Mustafa Güngör, FC Plus, So Lady, Yiğit Eryendi, Taner Tabaklı, Quesste, Nazlı Terzioğlu firmalarının katılımcı olarak yer aldığı organizasyonda, seminer, workshop, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarını sergileyeceği Fashion Week kapsamında Türkiye’nin tanınmış modacıları kreasyonlarını sergileyecek. Tamamen yerli mankenlerin kullanıldığı bir organizasyon olarak dikkat çeken İzmir Fashion Week, geçen dönemlerde olduğu gibi yine Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak, Buse İskenderoğlu, Tuğba Melis Türk gibi ünlü mankenleri de podyuma taşıyacak. Tasarımcı Nur Karaata ise 100 lira bilet fiyatlı defilesinin gelirini Koruncuk Vakfı’na bağışlayacak.

İzmir’i moda başkenti yapacak

Bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Fashion Week tanıtım toplantısında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tutacaklarını ve bu organizasyonla İzmir’i modanın başkenti yapacaklarını söyledi. Abay, “Bu yıl altıncısı düzenlenecek İzmir Fashion Week kapsamında çok değerli modacıların eserleri, yerli mankenler tarafından sergilenecek. Ayrıca organizasyon kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca İzmir’i modanın başkenti yapacak Fashion Week kapsamında, sektöre katkı sağlayacak moda sohbetleri ve farklı kreasyonlar görücüye çıkacak. Derneğimiz, sektörde yeni ufuklar açacak her türlü projenin içinde yer almaya devam edecek” diye konuştu.

Sektör gelişecek

İzmir Fashion Week’in koreografı Akif Örük ise Fashion Week’in İzmir’in moda kenti olması yolunda önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. RUNWAY defilelerin İzmir Hilton’da günde üç firma defilesi olarak yapılacağını belirten Örük, organizasyona sürpriz bir erkek oyuncunun da katılacağını belirtti. N Süleyman Gülen