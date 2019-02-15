“İzmir’de okuma-yazma bilmeyen kalmayacak”

‘Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı’ Bostanlı Denizpark Restoran’da gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız’ın da katıldığı toplantıda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir’de %1,9 olan okumaz-yazmaz oranının yaptıkları çalışmalar sonucunda % 0,6 ya düştüğünü ifade ederek, “İzmir’de okuma-yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar çalışacağız” dedi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı’ Bostanlı Denizpark Restoran’da gerçekleşti. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız başta olmak üzere Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve son olarak Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel ve 30 ilçenin Halk Eğitim Müdürleri katıldı.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız”

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız, Halk Eğitim Merkezlerinin çalışmalarının toplumumuzun kültürel mirası açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok değerli çalışmaları ve Halk Eğitim Merkezlerimizin marifetleri ile İzmir’de yaygın eğitim noktasında çok önemli çalışmalara imza atılıyor. Ben bu çalışmalarını artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler bu güne kadar toplumumuzun her kesimine dokunmayı başardık. Özellikle sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çok güzel şeyler yaptık. Halk Eğitim Merkezlerimiz aracılığıyla yetim kızlarımızın çeyizlerini hazırladık, kınalarına ve düğünlerine katıldık. Onların mutluluğu ile mutlu olduk. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda Konak Meydanı’nda hayata geçirdiğimiz İzmir Öğrenme Şenliği ile 30 ilçemizin el emeği, göz nuru ürünlerini sergileme fırsatı yakaladık. İnşaallah önümüzdeki Mayıs ayında da bu şenliğimizi tekrar gerçekleştireceğiz. Burada tüm halk eğitim merkezi kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz yine hem hünerlerini hem de ilçelerinde bulunan kültürel değerlerimizi 3 gün boyunca İzmirliler ile paylaşırken, bir yandan da birbirleri ile tanışıp kaynaşacaklar. Son olarak bir konuya çok önem veriyorum. Burada bulunan tüm Halk Eğitim Merkezi yöneticilerimizden bir ricam var. Lütfen ilçenizde bulunan tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım. Atalarımızdan bizlere kalmış çok değerli ve özel el emeği göz nuru eşyalarımız var. Bunların son yıllarda yurt dışına satıldığını duymak bizleri çok üzüyor. Özelikle Ödemiş, Tire, Bergama gibi ilçelerimizde çok özel ve çok değerli kültürel miraslarımız bulunuyor. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Eğer sahipleri ille de satacaklarsa bunları gerekirse devlet olarak biz satın alalım ve onların isimleri ile çerçeveleyerek sergileyelim. Bu konuda özellikle Halk Eğitim Merkezlerimize tüm toplumumuzun bilinçlendirilmesi gibi bir sorumluluk da düşüyor” diye konuştu.

“Okumaz-yazmaz oranı % 0,6’ya geriledi”

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise İzmir’de okuma-yazma konusunda büyük bir ilerleme sağladıklarını söyleyerek, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız beyefendinin çok değerli eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız’ın büyük katkıları sayesinde İzmir’de okuma-yazma konusunda çok büyük bir ilerleme kaydettik. Hayat boyu öğrenme eğitim programımız kapsamında İzmir’de % 1,9 oranında olan okumaz-yazmaz oranını çok kısa bir süre içinde % 0,6’ya kadar düşürdük. Burada tabii ki başta da ifade ettiğim gibi Sayın Hanımefendilerin payı da büyüktür. Gerçekten bizleri her konuda destekleyip teşvik ederek Halk Eğitim Merkezlerimiz marifeti ile toplumumuzun her kesimine ulaşabildik. Tabii ki Halk Eğitim Merkezlerimizde bizler sadece okuma-yazma değil, dil kurslarımız olsun, tiyatrodan müziğe, spordan sanata birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle 23 yaş ve üstü engelli merkezlerimizde toplumumuza çok büyük bir hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra yaptığımı çalışmalarla İzmirimizin her ilçesinin özel yönlerini, kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bunlara verebileceğimiz en iyi örnek de Ödemiş’te Sayın Doktor Dilek Didem Ayyıldız’ın da katkıları ile ipek kumaş çalışmalarımız oldu. Gerçekten de her ilçemizin çok önemli, öne çıkan, kültürel değerleri mevcut. Biz yapacağımız çalışmalar ile işte tüm bunları gün yüzüne çıkarmalı, her yöremizin kendi şarkısını dillendirmeliyiz” dedi.

“Sıfır atık projesini yaygınlaştıracağız”

Dr. Ömer Yahşi ayrıca son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın koordinasyonunda başlatılan sıfır atık projesini de çok önemsedikleri, bu konuda tüm toplumun bilinçlendirilmesi gibi bir misyona sahip olduklarını belirterek şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan’ın başlatmış oldukları ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında biz eğitimcilere de çok büyük görevler düşmekte. Bu konuda her kurumumuzla büyük bir gayretle çalışıyor ve projeler geliştiriyoruz. Ben inanıyorum ki çok yakın bir zamanda bu konuda da büyük bir ilerleme kat edeceğiz. Son olarak Sayın Valimizin çok kıymetli eşlerinin de ifade ettiği gibi Mayıs ayında Konak Meydanı’na yine Öğrenme Şenliğimizi organize edeceğiz. Kendilerinin bize her fırsatta söylediği gibi ‘100 tane yapıp 1 tane gösteriyorsak bu konuda yetersizizdir, 1 tane yapıp 100 gösteriyorsak ise bu seferde yaptığımız işte samimi değilizdir’ işte bizler yaptığımız tüm işleri, ortaya çıkardığımız tüm değerleri, kültürel ve toplumsal tüm miraslarımızı bu şenliğimizde yine tü m İzmirliler ile paylaşacağız.”