İzmir’de sıfır atık uygulaması başlıyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı sıfır atık uygulamasıyla ilgili sanayicilere ve sektör temsilcilerine bilgi verildi. Bakanlığın geri dönüşümü ve atık yönetimini çok önemsediğini belirten Nurlu, ‘Bakanlığımızın sıfır atık uygulaması, 2019’da İzmir’deki tüm kamu kurumlarda uygulanacak. Atıkların kategorilerine göre doğru şekilde ayrılması önemli. Bu süreci kampanya halinde yapmak istiyoruz’ dedi

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası,



‘Sıfır atık uygulaması başlıyor’



Sanayicilere, kurum ve kişilere mevzuatların uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, ‘Sanayicilerle de bir araya getirip, uygulamada karşılaşan sorunları bilmek istiyoruz. Bakanlık İzmir’i genel müdürlük olarak gördüğünü söylüyor. Çünkü İzmir’de çok sektör var ve uygulamaların geri dönüşlerini de İzmir’den alabiliyorlar. Bakanlığımızın sıfır atık uygulaması var. Sıfır atık 2019’da İzmir’deki tüm kamu kurumlarda uygulanacak. Atıkların kategorilerine göre doğru şekilde ayrılması önemli. Kampanya halinde yapmak istiyoruz’ dedi.



Dünyadaki kaynaklar akılcı yönetilmeli



Ambalaj ve geri dönüşüm konusunda platformların çoğalmasıyla birlikte sorunların aşılabileceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ersin Gürtepe ise, şunları söyledi: İçinde bulunduğumuz yüzyıl çevresel açıdan bir çok değişim gördü. Nüfus artıyor, ancak dünyada kaynak sınırlı. Bu durum kaynakların ekonomik açıdan daha akılcı yönetilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye’de de atık miktarı giderek artıyor. Nüfus artışına paralel olarak hammadde, atık, enerji kullanımının da artıyor. Teknik ve idari sıkıntılar, farkındalık ve finansal kaynaklar noktasında eksiklikler var. Ancak gerek Avrupa Birliği gerekse dünya ambalaj ve ambalaj kullanımı azaltımı hakkında yeni yönetmelikler çıkarıyor. Bu sürece de Türkiye adapte olmuş durumda.



Toplantıda ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanarak daha etkin değerlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi. - Ege Bölgesi Sanayi Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile 2018 yılı başından itibaren yürürlüğe giren ve bütün sektörleri yakından ilgilendiren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin getirdiği yükümlülükler hakkında sanayicileri bilgilendirdi. EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi ise değişen yönetmeliğe olumlu baktıklarını ve uygulayıcısı olan kurumlarla oda olarak çalıştaylar düzenlediklerini ve yönetmeliğin içeriğini tartışmaktan çok, uygulamanın konuşulması gerektiğini söyledi.Sanayicilere, kurum ve kişilere mevzuatların uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, ‘Sanayicilerle de bir araya getirip, uygulamada karşılaşan sorunları bilmek istiyoruz. Bakanlık İzmir’i genel müdürlük olarak gördüğünü söylüyor. Çünkü İzmir’de çok sektör var ve uygulamaların geri dönüşlerini de İzmir’den alabiliyorlar. Bakanlığımızın sıfır atık uygulaması var. Sıfır atık 2019’da İzmir’deki tüm kamu kurumlarda uygulanacak. Atıkların kategorilerine göre doğru şekilde ayrılması önemli. Kampanya halinde yapmak istiyoruz’ dedi.Ambalaj ve geri dönüşüm konusunda platformların çoğalmasıyla birlikte sorunların aşılabileceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ersin Gürtepe ise, şunları söyledi: İçinde bulunduğumuz yüzyıl çevresel açıdan bir çok değişim gördü. Nüfus artıyor, ancak dünyada kaynak sınırlı. Bu durum kaynakların ekonomik açıdan daha akılcı yönetilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye’de de atık miktarı giderek artıyor. Nüfus artışına paralel olarak hammadde, atık, enerji kullanımının da artıyor. Teknik ve idari sıkıntılar, farkındalık ve finansal kaynaklar noktasında eksiklikler var. Ancak gerek Avrupa Birliği gerekse dünya ambalaj ve ambalaj kullanımı azaltımı hakkında yeni yönetmelikler çıkarıyor. Bu sürece de Türkiye adapte olmuş durumda.Toplantıda ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanarak daha etkin değerlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.