İzmir'de suya zam kapıda!

İzmirlilere kötü haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, suya zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi

İzmir'de su faturaları daha da kabarmaya devam edecek. Katı atık bedeli ile zaten kabarık olan faturalar bir de suya gelen zamla şişecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, enflasyon oranında suya zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'lilerin su ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Kocaoğlu, dere yataklarının temizlenmesinden dolayı denize pislik aktığı yönündeki eleştirilere bütün suların arıtmadan geçtiğini söyleyerek yanıt verdi.



AKP'li Bilal Doğan'ın "Merak ediyoruz acaba bu sene de yaşanan onca şikayetin üstüne yine bir zamla mı karşılaşacağız? 2018 yılına zamla mı gereceğiz? İZSU'nun bütçe açığını zamla kapattır hale geldi." eleştirilerine de yanıt veren Kocaoğlu, enflasyon oranında suya zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Konuşacak kişinin önce kendisine bakması gerektiğini de belirten Kocaoğlu, Enflasyon oranında zam yapılacaktır, kaçınılmazdır. Millete MTV'yi yüzde 40 gösterip tepki artınca geri çekip yüzde 15 yapmakla iki ileri bir geri olmuyor bu işler. Konuşacak arkadaş önce kendine bakacak." şeklinde konuştu.