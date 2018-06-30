İzmir'de YKS heyacanı: Engel tanımadılar

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler bugün sınava girdi. Sınava giren isimlerden biri de kemik hastası Şerife Tokgöz oldu. Öte yandan sınava geç gelen bir genç kız da son anda ailesinin ısrarları sonrası sınava alındı

Süleyman Gülen- Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir Atatürk Lisesi’nde de üniversite adayları sınav heyecanı yaşadı. YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 10.15’te başladı. Üniversite adaylarından birisi olan ve bu sene ilk defa bu sınav heyecanını yaşayan Şerife Tokgöz, milyonda bir görülen kemik hastalığına rağmen ailesinin de desteğiyle sınava girdi. Sınav süreci hakkında konuşan Tokgöz ‘’Heyecanlı ve değişik bir zaman dilimiydi daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Üst üste 2 gün sınava girmek iyi mi kötü mü bilmiyorum’’ diye konuştu.

5 ameliyat çalışmasını engellemedi

Bu sene ilk defa sınav heyecanı yaşan Şerife Tokgöz geçirdiği 5 kemik ameliyatına rağmen üniversite sınavına çalışmaya devam etti. Çalışma süreci boyunca kızlarına destek olduklarını belirten Şerife Tokgöz’ün babası Yasin Tokgöz eğitim sistemini de eleştirdi. Tokgöz ‘’Şerife’nin doğuştan iki ayağı da içe bakıyordu ve kalça kemiklerinde çıkıklık oluştu. Doğuştan büyüme sıkıntısı var. Doktorlar milyonda bir görülen bir hastalığı olduğunu söyledi. 5 sefer ameliyat oldu. Buna rağmen sınava çok çalıştı. Onu hiç strese sokmadık ve sınavın hayatın sonu olmadığı söyledik. İmkan olsaydı dershaneye gönderebilseydik daha farklı olacağına inanıyorum. Çocuklarımız kobay gibi kullanıldı. Her sene sistemler değişti. Benim bir de oğlum var, TEOG kalktı dediler ancak yine sınava girdik, sistemin değişim hızına yetişemiyoruz’’ dedi.



İstediğiniz desteği veremiyorsunuz

Üniversite adayı annesi olan Fatma Sarı da kızının Tavuk Karası hastalığı olduğunu ve ona istediği desteği veremediğini belirtti. Sarı ‘’ Benim kızım nadir görülen tavuk karası hastası. Yüzde 20 görüyor. Dershaneden fazla verim alamadığı için gitmedi kendisi çalıştı. Özel matematik hocası geldi. Diğer derslerine kendisi çalıştı. Akranlarından hep birkaç adım geride kaldı. Ne kadar isteseniz de ona gerektiği desteği veremiyorsunuz. Ek süre vereceğiz demişlerdi ancak benim kızıma vermediler. Engellilerin ihtiyacını engelli olmayan insanlar anlayıp yapmaya çalışıyor o yüzden bir türlü olmuyor’’ şeklinde konuştu.

Eğitim sistemi çok kötü

Sınav heyecanını üniversite adaylarından çok aileler de yaşadı. İzmir Atatürk Lisesi önünde bekleyen aileler sürekli değişen eğitim sistemini yorumladı. Türkan Pekiyi ‘’Değişen eğitim sistemleriyle birlikte çocukların kafalarını çok bulandırdılar. Çok saçma bir sistem’’ dedi. Değişen sistemle insanları daha cahil yaptıklarını belirten Orhan Şenoğlan ‘’ Oğlum baya bir stresten geçti, son gün karnı bile ağrımaya başladı. Bence bu değişen eğitim sistemiyle insanları daha çok cahilleştiriyorlar. Eğitimsizlikten her şey olur’’ dedi.

Eğitim sisteminin çok saçma geldiğini belirten üniversite adayı Zübeyir Pekiyi ise ‘’ Eğitim sistemi sürekli değiştiği için okumayı düşünmüyorum, bu yüzden de hiç çalışmadım. Okumak çok zorlaştı, okumaktan sıkıldım ve yoruldum. Eğitim sistemi bana artık çok saçma geliyor. Direkt iş hayatına atılmak istiyorum’’ diye konuştu.



Son anda sınava alındı

Sınava giriş kapılarının kapanmasından 1 dakika sonra koşarak kapıya gelen üniversite adayı Sinem Korkmaz, ailesinin de güvenlik görevlilerine olan ısrarlarıyla sınava alındı.