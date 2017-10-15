İzmir’de zeytinlik yangını

Hacı İbrahim Mahallesi Mersinlidere mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bayındır Belediyesi’nden 2 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.Kaynak: DHA
Yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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