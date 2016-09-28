28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • İzmir'deki Gezi Parkı davasında 115 kişi beraat etti

    İzmir'de, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla gösterilere katıldıkları, polisi ve parti binasını taşladıkları iddiasıyla, 2 yıl sonra haklarında dava açılıp, 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen 115 sanığın tümü için, beraat kararı verildi

    28 Eylül 2016 Çarşamba 14:22
    İzmir'deki Gezi Parkı davasında 115 kişi beraat etti
    İstanbul'daki Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından, 1 Haziran 2013 tarihinde İzmir'deki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplanan bazı dernek, siyasi parti, sendika ve platformların üyeleri, hükümeti istifaya çağıran sloganlar atarak yürüdü. İddiaya göre, gruptaki bazı kişiler polislere taş attı. Polisin su sıkmasına rağmen dağılmayan gruptan daha sonra ayrılan birçok kişi, saat 05.00 sıralarında AK Parti Konak ilçe binasını taşladı. Polis saat 06.30'da gruba müdahale edip, çoğunluğu öğrenci 115 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Savcı Cevdet Aydemir, 115 sanık hakkında, olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura görevini yaptırmamak için zincirleme şekilde direnme' suçlarından 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

    İzmir 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü son duruşması, salonunun yetersizliği nedeniyle İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada bazı sanık ve avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da izleyici olarak katıldı.

    Sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Son savunmalarını yapan sanıkların avukatları, müvekkileriinin suç işlemediğini belirterek beraatlerini talep etti.

    Hakim Süleyman Demirel, taleplerin ardından, sanıkların suç işlediklerine dair bir delilin olmadığını belirtip, hepsinin beraatine karar vererek davayı bitirdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Gezi, Gezi Parkı, Izmir Gezi Dava

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