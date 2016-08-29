Haber Kaynağı: DHA

Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan Yunan işgaline karşı mücadele veren, mitinglerde yaptığı konuşmalarda İzmir ve çevresinde etkili olan milli mücadeleye ruh veren biri olarak bilinen Müftü Rahmetullah Efendi'nin Konak'ta 93 yıl önce yaşadığı tarihi evin otoparkçıların hedefi olmasını, tescilli binanın duvarlarına otopark reklamı ve yön tabelaları asılmasını DHA'nın Türkiye gündemine getirmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü harekete geçti. Müdür Cemil Karabayram görevlilerle ile birlikte bizzat evin bulunduğu adrese giderek, tabelayı çakan otopark işletmecilerine tabelalarını indirtti.Röleve ve Anıtlar Müdürü Yüksek Mimar Cemil Karabayram, "Eski İzmir Müftüsü Hoca Rahmetullah Efendi Yunan işgaline karşı savaşmış, Ata'mız ve eşinin nikahını kıymış önemli bir şahsiyettir. Onun geride bıraktığı anıları korumak bizlerin görevi. Mülk sahibini arayarak tabelaları indirmesi konusunda uyardık kendisi olumlu yaklaştı ve tabelaları hemen indirtti. Kendisine bakanlığımızın tarihi yapılarla ilgili hibesi olduğunu bu amaçla bina restorasyonu için başvurabileceğini de ilettik. Kültür Bakanlığı olarak bu tür tarihi yapıların korunması için büyük çaba harcıyoruz" dedi.