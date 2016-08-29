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    • İzmir'deki o tarihi saygısızlıktan dönüldü

    İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan Yunan işgaline karşı mücadele veren Müftü Rahmetullah Efendi'nin 93 yıl önce yaşadığı tarihi eve otoparkçıların yer ve yön tabelaları asmasını ülke gündemine taşıyan DHA'nın haberi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tabelaları söktürdü

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 16:28
    İzmir'deki o tarihi saygısızlıktan dönüldü
    Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan Yunan işgaline karşı mücadele veren, mitinglerde yaptığı konuşmalarda İzmir ve çevresinde etkili olan milli mücadeleye ruh veren biri olarak bilinen Müftü Rahmetullah Efendi'nin Konak'ta 93 yıl önce yaşadığı tarihi evin otoparkçıların hedefi olmasını, tescilli binanın duvarlarına otopark reklamı ve yön tabelaları asılmasını DHA'nın Türkiye gündemine getirmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü harekete geçti. Müdür Cemil Karabayram görevlilerle ile birlikte bizzat evin bulunduğu adrese giderek, tabelayı çakan otopark işletmecilerine tabelalarını indirtti.


    Röleve ve Anıtlar Müdürü Yüksek Mimar Cemil Karabayram, "Eski İzmir Müftüsü Hoca Rahmetullah Efendi Yunan işgaline karşı savaşmış, Ata'mız ve eşinin nikahını kıymış önemli bir şahsiyettir. Onun geride bıraktığı anıları korumak bizlerin görevi. Mülk sahibini arayarak tabelaları indirmesi konusunda uyardık kendisi olumlu yaklaştı ve tabelaları hemen indirtti. Kendisine bakanlığımızın tarihi yapılarla ilgili hibesi olduğunu bu amaçla bina restorasyonu için başvurabileceğini de ilettik. Kültür Bakanlığı olarak bu tür tarihi yapıların korunması için büyük çaba harcıyoruz" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Tarihi Bina

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