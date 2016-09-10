İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu, istasyon ve filosunu sürekli büyüten İzmir Metro’nun araç sayısını 182’ye çıkaracak 95 yeni aracının ilk 10’unu İzmir’e getirdi. İmalatına Mart 2015’te Çin’de başlanan ve 17 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp İzmir’e gelen araçlar, Cuma günü Alsancak Gümrük’teki yerini aldı. Gümrükleme işleminin ardından gece gemiden indirilen setler, sabah saatlerinde İzmir Metro’nun Halkapınar’daki depo sahası içerisinde bulunan raylara vinçler yardımıyla indirildi.



Gelen araçlar, Çin CRRC Tanghsan firması yetkilileri tarafından birleştirilip 5 vagonlu set haline getirilecek, ardından statik ve dinamik kontrollerden geçecek, son olarak geçici kabulleri yapılıp 11 ayrı testten geçecek. Testler sonrasında, Trenler, saat 22:30’dan sonra yolcusuz olarak yapılacak 1000 kilometrelik test sürüşü sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte İzmirlilerin hizmetine sunulacak. Diğer yandan, bu ay içerisinde 5 araçlık bir tren seti daha İzmir’de olacak. 240 milyon TL değerindeki tüm filo, Mart 2017’de tamamlanacak. Böylelikle İzmir Metro’nun araç sayısı 182’ye yükselecek.



İzmir Metro’nun 5 deneyimli sürücüsü daha önce Çin’de üretici fabrikada yeni trenlerle ilgili sürüş eğitimi almış ve ‘eğitici’ formasyonu kazanmıştı. Test çalışmaları süresince, aynı zamanda diğer sürücülerin de eğitimleri verilmiş olacak.





Metal ve ahşap uyumu



İzmir’in yeni metro araçlarının tasarımında, binlerce yıllık tarihinde farklı kültür ve gelenekleri kucaklayan İzmir’in denizi ve hayat dolu sokaklarından esinlenildi. Metal ile ahşap görünüm, bu tasarımda uyumlu bir şekilde kullanıldı. Yolcuların dokunacağı öğeler için sıcak renkler ve malzemeler öne çıkarıldı. Özel malzemeden tasarlanan ahşap desenli tavan, duvarlara da monte edildi. Renk ve malzemede denizcilik atmosferinden ilham alındı.





Üç yeni teknoloji



İzmir Metro’nun yeni araçları, ülkemizde ilk kez uygulanacak özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yeni setlerde her kapıda, yolcu giriş sayısını hesaplayan özel sistemler olacak. Yolcu Sayım Sistemi (YSS) sayesinde Trafik Kontrol Merkezi vagonların doluluk oranlarını görebilecek.. Yeni setlerdeki bir diğer yeniliğe ise “Işık Perdesi” adı veriliyor. Bu perde, kapıların kapanmasından hemen önce devreye girip arada kalan bir cisim olup olmadığını görüyor ve gelen verilere göre kapıyı komuta ediyor. Sistem, sadece ülkemizde değil, IFE (Otomatik Kapı Sistemleri) tarafından dünyada ilk kez uygulanacak bir yapı olması açısından da önem taşıyor. Bir başka yenilik, kapı pencere camları içinde yer alan ışık şeritleri. Şeritler, yolcular tarafından içeriden veya dışarıdan kolaylıkla görülebiliyor ve yolcuyu, kapının kulla nım dışı olup olmadığı konusunda uyarıyor. Böylece kapılarda gereksiz zaman kayıpları önleniyor.





Araçların teknik özellikleri:



Uzunluk: 117 m.



Genişlik: 2,65 m.



Yükseklik: 3.76 m.



Yolcu Kapasitesi: 1.307 kişi



Oturan: 210 kişi



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