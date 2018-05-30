İzmir’e Sahip Çık Platformu’ndan çağrı: ‘İstinye Park AVM inşaatı durdurulsun’

Üçkuyular’da yapımı devam eden İstinye Park AVM inşaatına gelen iptal ve durdurma kararını, İzmir’in kazanımı olarak değerlendiren Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, Karabağlar Belediyesi’nin, yargı kararına rağmen devam eden inşaatı bir an önce durdurması gerektiğini söyledi

Süleyman Gülen- ‘İzmir’e Sahip Çık Platformu’, Üçkuyular AVM (İstinye Park) inşaatına İdare Mahkemesi tarafından gelen iptal ve durdurma kararı ile plan değişikliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, söz konusu alana ilişkin alınmış imar planı iptal kararında emeği geçenleri tebrik ettiklerini belirterek, bu kazanımı İzmir'in kazanımı olarak kabul edip ve sahiplendiklerini söyledi.

‘İnşaat durdurulmalı’



Üçkuyular Fahrettin Altay meydanına cephesi olan AVM projesinin inşaatının, alana ilişkin dava süreçlerinin devam etmesine ve davacıların lehine çıkmış bilirkişi raporlarının olmasına rağmen hızla devam ettiğini ve belediyenin bu konuda bir yaptırımı olmadığını ifade eden Kocaer, ‘Üstüne üstlük Vergi Dairesi'nin mülkiyeti, önünde yer alan alışveriş merkezi inşaatı için çevrilen şantiye alanının içerisine alınmış, yıkımı gerçekleştirilmiş ve bir bütün olarak tasarlanmış projenin bir parçası olarak inşaatı başlamıştır. Ancak alınan iptal kararı ile bugüne kadar yapılan bütün uygulamaların yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla artık inşaatın bu yargı kararına rağmen devam etmesi, şantiye alanının bu şekilde kalması kabul edilemez’ dedi.

Yoğunluğu altyapı kaldırmaz

Çevresine ciddi altyapı sorunları getirecek AVM ve otel inşaatlarının, halkın yoğun olarak kullandığı ve ulaşılabilirlik açısından önemli bir noktada yer alan Üçkuyular pazar yerinin ve semt garajının alandan taşındığını, son olarak da vergi dairesinin arsasının satılması ve taşınması işleminin gerçekleştiğini dile getiren Kocaer, şöyle devam etti: Yapılan değişiklikler sonucunda, bölge halkının yaşam alışkanlıkları yok edilmiş, halkın ihtiyaçları için ayrılan bu bölgedeki hizmetler uzak alanlara taşınarak bölgedeki insanların kamu kaynaklarına erişimi kısıtlanmıştır. Öyle ki planlandığı yıllarda kamusal alana erişimi güçlendireceği söylenen raylı sistem güzergahı (Üçkuyular metro istasyonu) artık İstanbul'da olduğu gibi bir alışveriş merkezine çıkmaktadır. Söz konusu projenin ÇED raporunda alana günde 14 bin kişinin gelmesi öngörülmektedir. Öncelikle projenin hayata geçmesi ile gelecek yoğunluğu bu bölgenin altyapısının kaldıramayacağı, oluşacak taşıt trafiğinin bölge yaşayanları için büyük sorunlar doğuracağı ve özellikle yakın çevresini köhneleştireceği kesindir.

‘Bu proje, İzmir’i talan projelerinin parçası’

‘İzmir'e telafisi mümkün olmayan olumsuz birçok etkisi olacak bu kompleks yapının önünde bir engel niteliğindeki bu hukuki kazanım son şansımız. Yetkilileri ve İzmirliler’i talana dur demeye çağırıyoruz’ diyen Kocaer, ‘Bu süreçte İzmir'e işlenen bu kent suçunun sorumlularını da unutmayacağız. 20 yıla yakın süredir ellenmeyen ancak son üç yıllık zamanda işlemlerin başlatıldığını ve hızlandığını gözlemliyoruz. Projenin 20 yıldan sonra hızlıca hayata geçirilmeye çalışılması, bu talan projelerinin başında gelen Körfez Geçiş Projesi'nin karaya çıkan ayaklarına yakın bir mesafede olmasının ve basında da çıkan haberlerden anlaşılacağı üzere bunların bir tesadüf olmadığını düşünüyor ve kamuoyunda Üçkuyular Istinye Park AVM Projesi olarak bilinen projeyi İzmir'e yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan talan projelerinin bir parçası olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz’ ifadelerini kullandı.

‘İnşaat durdurulsun’

Karabağlar Belediyesi’ne de çağrıda bulunan Kocaer, sözlerini şöyle tamamladı: Karabağlar Belediyesi’nin yargı kararı gereği devam eden inşaatı bir an önce durdurmasını ve alanın tekrar kamuya teslim edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda imar planı değişikliğini onaylayan konunun diğer sorumlusu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü kamuya ait olması gereken bu alana ilişkin kamusal alan kullanımı dışında bir kullanıma konu eden bir imar planını daha İzmirliye dayatmamasını, yargı kararı gereği bu alanın kamuya teslim edilmesini istiyor ve konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.