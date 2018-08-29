İzmir'i gezmenin en ucuz yolu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ‘Ücretsiz Kent Turları’ Pazar günü başlıyor. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği turların durağı, Bergama Kozak Yaylası Festivali olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “ücretsiz kent turları” ile İzmirlilere yaşadıkları şehri daha yakından tanıma, tarihi ve doğal zenginliklerini görme fırsatı sunuyor. 2015 yılından bugüne yaklaşık 7 bin 500 İzmirlinin katıldığı program bu yıl “Homeros Vadisi”, “Beydağ Turu” ve “İzmir Tarih Turu”nun yanı sıra Bayındır, Urla Bademler ve Bergama Kozak Yaylası turları olmak üzere 6 farklı etapta yapılıyor. İzmir'in tarihi ve turistik ören yerlerine günübirlik gezileri kapsayan Kent turları, profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Cuma ve cumartesi günleri düzenlenen turlar, yoğun ilgi nedeniyle Perşembe günü de düzenlenerek 3 güne çıkarıldı. Bu ücretsiz turlara katılım http://www.izmir.bel.tr adresi üzerinden ger çekleşiyor.

İlk tur Kozak Yaylası’na

Son yıllarda kentin farklı bölgelerine düzenlediği ücretsiz gezilerle İzmirlilere yaşadıkları şehri daha yakından tanıtan ve İzmirlilik bilincini geliştiren Büyükşehir Belediyesi’nin gruplar halinde gerçekleştirdiği geziler büyük ilgi görüyor. 2018 Güz etabının 2 Eylül Pazar günü başlayacağı turlar ‘’Kozak Yaylası Festivali Turu’’ ile start alıyor. Sabah 09.00’da Konak’ta başlayan turlar, yine aynı noktada sona eriyor.

“İzmir Tarih Turu” kapsamında Kadifekale'den başlayan geziler Aziz Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli, Hatuniye Meydanı ve Dönertaş Sebili, Tasarım Atölyesi ve Agora Antik Kenti ile devam edip Kemeraltı Kızlarağası Hanı programı ile son buluyor.

“Homeros Vadisi Turu”nda Bornova’nın Kayadibi köyünde bulunan Homeros Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapılıyor.

Beydağ, Bayındır, Bademler ve Kozak Yaylası turlarında ise her bölgenin kendine ait eşsiz doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri deneyimleniyor.