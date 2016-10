İzmirim Kart yükleme noktalarında kriz var

İzmirim Kart bayileri, birer birer yükleme noktası logolarını kaldırıyor. Çoğu işletme sahibi kar etmediği için yükleme noktası olmaktan vazgeçmiş, kalanlar da kapatacaklarını söylüyor. Ancak firma yetkilileri, belirtilenin aksine yükleme noktalarında artış olduğunu açıkladı

Simge Özden-İzmirim Kart bayileri; para kazandırmayan, ceplerinden para vererek işlettiklerini söyledikleri yükleme noktalarını kapatmayı düşünüyor. Önceden seyyar kart yükleme yerlerinin olduğunu belirten esnaf, para kazanamadıkları için bu yerlerin teker teker kapandığını söyledi. Bu iddialar karşısında OneClick Genel Müdür Yardımcısı Serdar Altuncu isteyen kişilerin yükleme noktası olmaktan vazgeçmekte serbest olduğunu, yükleme noktalarının kapandığı söylemlerinin aksine yüzde 20 oranında artış olduğunu vurguladı.

Büfesinde yükleme noktası logosu bulunduran işletme sahibi Kadir Akar, 'İzmirim Kart müşterileri, bu paraların bize havadan geldiğini zannediyor. Firma bize bir şey vermiyor. Ne bir fiş ne bir kağıt. Her şey bizden' dedi. Akar sözlerine şöyle devam etti: Bizim burada bin lirada yedi lira karımız var. Haftada 12 lira rulo parası veriyoruz. Makinenin parası da cebimizden çıkıyor. Önceden Kent Kart'tı daha sonra İzmirim Kart oldu. Satmam için bana 6 lira kart veriyor. '6 liranın 1 kuruşunu satamazsan anlaşma feshi yaparım' diyor. Böyle bir hakkı yok. Şu an bekliyorum. Yapsınlar bakalım feshimi, ondan sonra ben hukuki yola başvuracağım. Hiçbir şekilde fesh edemez. Benim feshimi yapabilmesi için bana bir şeyler ödemesi lazım. Bizler 50 tane kart bulundurmak zorundaymışız. Böyle bir şey sözleşmede de yok. Bunlar yeni çıkanlar. Cebimdeki parayı koyup kullanıyorum. Bana bir faydası yok. Zamanında Kent Kart vardı. İhale İzmirim Kart'a geçti. Önceden karımız biraz daha oluyordu. Şimdi bir şey yok. Hepimizi İzmirim Kart'a aktardılar. Bütün zararı karşılayabilmek için iskontaları düşürdüler. Bu ayın sonuna kadar Kent Kart olanların hepsini iptal edecekler. 'Benim kartımı kullanacaksın. 6 lira vereceksin, İzmirim Kart kullanacaksın' diyorlar. Dükkan oğlumun, o burada değil. Geldikten sonra yükleme noktasını kapatmayı düşünüyoruz. Önceden de kapatmalar oluyordu ama İzmirim Kart'a geçtikten sonra daha da çoğaldı.



'Bu gidişle yükleme noktası yalnızca metroda kalacak'



İzmirim Kart'ın komisyonlarının düşük olmasının yükleme noktalarını zorda bıraktığını söyleyen Ömür Say da 'Düşük komisyonlarla çalışılmıyor. Kağıt, makbuz hepsi bizden gidiyor. Artı bunların KDV'si var. Çoğu yer de yükleme noktalarını kapatıyor. Komisyonların yükselmesi lazım. Böyle giderse insanların çoğu yalnızca metro noktalarından yükleme yapabilecek' dedi.

'İzmirim Kart üyeliği demek, enayilik demek' diyerek söze giren Mustafa Durmaz, "Şu büfedeki yorgunluğumun yüzde 80'inin nedeni İzmirim Kart. Normal ticaretimizi döndürmek için merkez bankasından aldığımız bozuk paralarımızı karta harcıyoruz. Artı milletin tafrasını çekiyoruz. Tam oturacağız, dinleneceğiz, 'Bakiye baktırabilir miyim?' diye gelip soran oluyor. Havale ücretleri hariç bunun dışında da 5 kuruş kazanmıyoruz. İzmirim Kart'tan kazandığımız bin lirada altı lira. Kullandığımız makineye de hizmet bedeli altında aylık 35-40 dolar fatura kesiyorlar. Bunu da geri alıyorlar. Bu makineye senelik para ödüyoruz. Herkes yükleme noktası olmaktan vazgeçiyor. Bu şartlarda ticaret olur mu? Ticaretin devamı kardır. Bir tane adam kart doldurmaya gelsin de bir paket sigara alsın diye mi bekleyeceğiz? Üşenmedim bir gün saydım yüzde 80-85'i kart doldurmaya geliyor. Bu bir soygun. Kent Kart zamanındaki de soygundu. Ben de kapatmayı düşünüyorum" diyerek düşüncelerini ifade etti.



Yükleme noktası olan işletmelerde yüzde 20 artış var



OneClick Genel Müdür Yardımcısı Serdar Altuncu ise esnafın aksine yükleme noktalarının daha da arttığını belirtti. Altuncu, 'Biz ihale kapsamında 2015 Ocak ayından beri buradayız. 2015 Haziranından beri mevcut olan tüm seyyar bayiler açık. Hiçbirini değiştirmedik. Ekleme de yapmadık. Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleri belirlenmiş ve konumlanmış olan noktalarımız mevcut. Oralar bize ait. İşletmeler de yükleme noktası logosunu kaldırmakta serbest. Onlar vergi mükellefi. Yerine yeni bayii gelir. Neticede bu serbest piyasa ekonomisi. Şu anda İzmirim Kart bayiliğini yapmak isteyen, sırada bekleyen birçok nokta var. Bu işi yapmak istemeyen herhangi bir bayiye 'Niye yapmıyorsun?' diye sorma lüksümüz yok. Çalışma prensiplerine uygun çalışmayan bayileri de kapatma yetkisine sahibiz. Biz geldiğimizde 698 yükleme noktasına sahip bayimiz vardı şu an bu sayı 903'e yükseldi. Bayilerimizin bırakmaması için bizden kaynaklı herhangi bir sorunla ilgili oturup konuşuyoruz. Bu ticarette kendilerine fayda sağlanmadığını düşünüyorlarsa hür iradeleriyle bırakmalarında herhangi bir sorun yok. Her gün en az 4-5 bayii yükleme noktası olmak için bize müracaat ediyor' dedi.