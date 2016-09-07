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    • İzmir'in antik kentleri turistsiz kaldı

    İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze, antik kent ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2016 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 36.63 düştü, aynı dönemdeki gelir ise yüzde 29.46 oranında azalarak 6 milyon 415 bin liraya geriledi. Bu ciddi düşüşün yaşanan krizler ve terör olaylarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. En çok turist Efes'i ziyaret ederken, Torbalı İlçesi'ndeki Metropolis en az turist çeken antik kent oldu

    07 Eylül 2016 Çarşamba 09:53
    İzmir'in antik kentleri turistsiz kaldı
    Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alan ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan Türkiye'nin en kalabalık 3'üncü kenti İzmir'in tarihinin, 2005 yılında Bornova İlçesi'ndeki Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazılarla M.Ö. 6 bin 500'lü yıllara kadar dayandığı belirlendi. Yeşilova buluntuları İzmir'deki ilk yerleşimin Neolitik Çağ'da Bornova Ovası'nda başladığını, yerleşim sayısının Kalkolitik ve Tunç Çağlar süresince artarak devam ettiğini gösterdi. Batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası'nın uzandığı İzmir'in il sınırlarında onlarca ören yeri ve antik kent bulunuyor. Roma İmparatorluğu döneminde, dünyanın en büyük kentlerinden biri olan ve antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan Efes de bu tarihi yerlerden biri. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı ve ücretli 19 müze, ören yeri ve antik kentin ziyaretçi sayısında 2016 yılının ilk 7 ayında ciddi düşüş görüldü.

    EN ÇOK ZİYARETÇİ EFES'E

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, müdürlük bünyesindeki 19 müze, ören yeri ve antik kenti 2015 yılının ilk 7 ayında 1 milyon 546 bin 392 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu sayı, 2016 yılının aynı döneminde 979 bin 877'ye geriledi ve yüzde 36.63'lük bir düşüş yaşandı. Buralardan elde edilen gelirde de benzer şekilde düşüş görüldü. Buna göre;2015 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 9 milyon lira gelir elde edilirken, 2016 yılının aynı döneminde 6 milyon 415 bin lira gelir elde edildi ve düşüş oranı yüzde 29.46 oldu. Verilere göre, Efes en çok ziyaret edilen tarihi yerlerin başında yer aldı. 2016 yılının ilk 7 ayında Efes'i toplam 525 bin 555 kişi ziyaret etti. Torbalı İlçesi'ndeki Metropolis ise 2 bin 170 kişi tarafından ziyaret edilerek en az turist çeken antik kent oldu.

    Müze, ören yeri ve antik kentlerdeki ciddi düşüşün, Türkiye'nin komşularıyla yaşadığı krizler ve terör olaylarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

    MÜZE VE ÖREN YERLERİ

    İzmir İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze, ören yeri antik kentler şöyle;Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Tarih ve Sanat Müzesi, Agora, Efes Müzesi, Efes, ST. Jean, Yamaç Evleri, Bergama Müzesi, Akropol, Asklepieion, Bazilika, Çeşme Müzesi, Ödemiş Müzesi, Tire Müzesi, Çakırağa Konağı, Teos Örenyeri, Metropolis, Klaros.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Efes, Turist, Izmir Turist

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