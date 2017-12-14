İzmir'in en renkli döner ustası!

İzmir'de döner ustası Muhittin Solmuş, yıllardır kendi tasarladığı, İtalya ve İngiltere'den getirttiği özel kumaşlardan diktirdiği rengarenk kıyafetleri ile müşterilerinin ilgisini çekiyor

Mardin'de dünyaya gelen 48 yaşındaki Solmuş, 7 yaşındayken ailesi ile İzmir'e göç etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuk yaşta önce elektronik parça üreten bir fabrikada gündelikçi olarak çalışan Solmuş, daha iyi kazanç elde etmek amacıyla tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda seyyar midyecilik yapmaya başladı. Tarihi çarşıdaki renkli kıyafetlere hayran kalan Solmuş, elde ettiği ilk kazançla dikkat çekici sarı renkte ipek gömlek aldı.



Akranlarının eleştirilerine aldırmadan rengarenk kıyafetler ile midye satan Solmuş, bir süre sonra esnaf arasında "Sarı gömlekli midyeci çocuk" diye tanındı. Renklerin insan üzerindeki olumlu etkisini fark eden Solmuş, kazancının bir bölümünü kaliteli ve rengarenk kıyafetlere ayırmaya başladı. Solmuş, bu alışkanlığını 24 yaşında açtığı ilk döner büfesinde de sürdürdü.





Renkli adam



Müşterilerinin "renkli adam" lakabını taktığı Solmuş, tezgahta döner keserken ya da servis yaparken bile gökkuşağı renkli giysileri ile hizmet etmeyi tercih ediyor. Spor kıyafetleri dışında hazır giyimi tercih etmeyen Solmuş, takım elbiselerinin kumaşını yurt dışından getirterek özel terzisine diktiriyor.



Evinin 30'ar metrekarelik 3 odasını kıyafetlerine ayıran Solmuş'un gardırobunda 200'ün üzerinde rengarenk gömlek, 60 takım elbise, sayısız spor kıyafet ile ayakkabı bulunuyor.



Hava durumu ve ruh haline göre kıyafet seçen Solmuş, çevresindekilerin gülümseyen bakışlarıyla karşılaşıyor. Bu durumdan mutluluk duyan Solmuş, vatandaşlarla sık sık selamlaşıyor.



Muhittin Solmuş, küçük yaşlardan beri renkli kıyafetler giymenin içinde bir ukde olduğunu, para kazanmaya başlamasıyla bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



İnsanların kıyafette renk tercihlerinin daha çok kahverengi olduğunu dile getiren Solmuş, "Renkli giyinmeyi hobi haline getirdim. İnsanlar tarafından sevildiği için artık renkli giyinmeye başladım. Dikkat çektiği için insanlar bana bakınca gülüyor, ben de mutlu oluyorum." dedi.





Kıyafete aylık 5-7 bin lira harcadığını söyleyen Solmuş, bir kıyafeti yılda en fazla iki kez giydiğini, çoğunu da beğenen arkadaşlarına hediye ettiğini belirtti.





Kumaşları İtalya ve İngiltere'den getirtiyor



Modayı en az yaptığı iş kadar yakından takip ettiğini kaydeden Solmuş, şöyle konuştu:



"Modadaki gelişmeleri dergilerden takip ediyorum. Beğendiğim renkli kumaşları İtalya'dan ve İngiltere'den getirtip burada terzime diktiriyorum. Terzim dönem dönem 'ağabey bu renk giyilmez diyor'. Ben de 'insanlar renkli giyinmeye alışsınlar' diyorum. Kıyafetlerimi kendim tasarlıyorum. Droplarımı, ölçülerimi ve yaka oranlarımı kendim söylüyorum."





Renkli kıyafetleriyle iş yerinde gün boyu çalıştığını anlatan Solmuş, ilk zamanlar şaşıran müşterilerinin zamanla giyim tarzına alıştığını belirtti. Solmuş, bazı müşterilerine moda konusunda yardımcı olduğunu kaydetti.



Solmuş, moda evi açması konusunda yakın çevresinin önerilerde bulunduğunu ancak zamanı olmadığı için buna sıcak bakmadığını sözlerine ekledi.