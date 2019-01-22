İzmir’in İlk Kent Müzesi Açılıyor

45 yıldır aralıksız olarak eğitim, kültür, sanat alanlarında çalışmaları destekleyen Yaşar Eğitim Kültür Vakfı, İzmir’in ilk kent müzesini hayata geçiriyor. 2019’un ikinci yarısında açılışı hedeflenen müze, yaklaşık 20 Milyon TL yatırım ile tamamlanacak

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan projelerle topluma katkı sağlamak için çalışmalarına devam eden Yaşar Eğitim Kültür Vakfı, 2019 yılının ikinci yarısında İzmir’in ilk kent müzesinin açılışını gerçekleştirecek.





İzmir’in ilk kent müzesi



Cumhuriyet tarihinin ilkleri gerçekleştirmiş iş insanlarından Selçuk Yaşar’ın hayallerinden birini daha hayata geçiriyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, İzmir’in ilk kent müzesinin 2019’un ikinci yarısında tamamlanacağı söyledi. Alsancak’ta, eski bir un fabrikası olan ve bir dönem Yaşar Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan binanın restorasyon ve restitüsyon çalışmaları Mimar Etem Ülkütaş tarafından yürütülüyor. 2019 yılı ikinci yarısında tamamlanacak olan müze, toplam 6000 m2 kapalı alan içinde 2600 m2 geçici ve kalıcı sergi alanları, 326 kişilik opera çukurlu konferans salonu, kütüphane ve sanat atölyelerinden oluşacak. Müze’de ayrıca Vakfın bugüne kadar desteklediği sanat faaliyetlerinde ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserlerin de sergilenmesi için özel bir alan bulunacak. İzmir kent yaşamına yeni bir soluk getirecek müze projesinin toplam yatırım bütçesi ise 20 milyon TL.