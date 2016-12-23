İzmir’in Konseyleri ‘Birlik’ Oldu

İzmir Kent Konseyleri Birliği, Aralık ayı olağan toplantısını İzmir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İzmir’deki ilçe kent konseylerinin başkan ve temsilcilerini bir araya getiren toplantıda ülkede yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik içinde olunacağı vurgulandı

İzmir’deki kent konseylerinin üyesi olduğu İzmir Kent Konseyleri Birliği, Aralık ayı olağan toplantısını İzmir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya ilçe kent konseylerinin başkan, genel sekreter ve temsilcileri katılım gösterirken kenti ilgilendiren kararlar alındı. Birliğin dönem sözcüsü olan Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu’nun yönetiminde gerçekleşen toplantıda ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan Kültürpark projesinin tanıtımı da gerçekleştirildi. Ülkede yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik içinde olunacağı vurgulanırken sürecin takip edilmesi kararlaştırıldı.



‘Güçlü sivil toplum’ vurgusu



Toplantının açılışında konuşan İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu, İzmir’in ilçe kent konseylerini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin önümüzdeki dönemde daha etkin örgütlenmesi ve büyümesi gerektiğini ifade etti. Gruşçu; ülke gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunurken güçlü sivil toplum vurgusunda bulundu. Birliğin çok önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Gruşçu, “Türkiye hem darbe girişimi sürecinde hem de yaşanan terör hadiselerinde görmüştür ki, birlik ve beraberliğin tesisi ile her zorluğun üstesinden gelinebilir. Şayet ülkemizde geri bırakılmış olan sivil toplum örgütlenmesi yeterli ölçüde ve sağlıklı yapılabilmiş olsaydı; bugün ne darbe girişiminden ne de terör yapılanmaları ve yuvalanmalarından bahsediyor olacaktık. O nedenle daha fazla bir arada olmak ve daha çok insana erişmek zorundayız. Sivil toplumun ülkenin uyuyan hücrelerine nüfuz etmesini sağlamak zorundayız.” ifadelerini kullandı.



“Yerelde kalkınma örnek alınmalı”



Kente ilişkin de saptamalarda bulunan Gruşçu, Cumhuriyet döneminde İzmir’in İstanbul ekonomisiyle yarışacak konumda olduğunu belirterek zaman içinde bu özelliğini yitirdiğini ve yeni bir ekonomik modele ihtiyaç duyduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel ekonomik modelde yerelde kalkınma hamlesinin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Gruşçu, “Bu strateji ile kentin kalkınmasına ve hemşehrilerin refah içinde yaşamasına olanak var. Çünkü artık günümüzde yerelleşme çok daha önemli bir hale geldi. Bu kalkınma modelinin Türkiye’nin tüm kentleri tarafından örnek alınması gerekir.” diye konuştu.



Konsey olarak halkın yönetime katılımını önemsediklerini belirten Gruşçu; bunun en güzel örneğini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada başlattığı Bas-Durdur uygulamasında gördüklerini; daha önce ilk defa İzmir Kent Konseyi’nin aldığı bu kararın farklı kentlere de emsal teşkil ettiğini belirtti. Toplantıda İzmir Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar ve yeni uygulama yönergesinin tanıtımı da yapıldı.





‘Süt Kuzusu’ teşekkürü



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Süt Kuzusu projesiyle İzmir’de yaşayan ve günlük süt ihtiyacını karşılayan çocuklara Konak ve Karabağlar Kent Konseyi’nin başvurusuyla mülteci çocuklar da eklendi. Toplantıda konuyla ilgili açıklama yapan Karabağlar Kent Konseyi Seniye Nazik Işık, taleplerinin değerlendirilmesinden ve olumlu sonuçlanmasından ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, başvurunun gerçekleşmesine katkı sunan sivil toplum örgütlerine ve milletvekillerine teşekkür etti.



Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tasarladığı yeni Kültürpark projesiyle ilgili TMMOB temsilcisi tarafından bilgi aktarımı yapılırken toplantı sonrası Pakistan Pavyonu’nda yer alan maket sunum da incelendi.