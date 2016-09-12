'KIRILAN CAM 100 YILLIK'



Haber Kaynağı: DHA

İzmir'de Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıldönümünü kutlamak için 1901'de inşa edilen Saat Kulesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, Konak Meydanı'nda tutulan 'demokrasi nöbeti'nde vandallar tarafından tahrip edildi. O gece kuleye tırmanan vandallar, kulenin denize bakan tarafındaki saatin camını ve kadranını kırdı. Kulenin dış demir parmaklıklarının söküldüğü, tarihi taşların zarar gördüğü gece polis ekipleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki V.İ., Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Aradan geçen iki ayda kulenin saati hala onarılmadı.Kentin simgesi olan Saat Kulesi'nin denize bakan yüzü artık zamanı göstermiyor. 21 yıldır Saat Kulesi'ndeki saatlerin bakımı yapan Feti Pamukoğlu, Anıtlar Kurulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak hasar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, dış yüzey ile saatin onarımı için ihale yapılacağını söyledi. Pamukoğlu şöyle dedi:"Denize bakan kadran ve cam ile ay yıldızlı taş, içeri girenler tarafından kırıldı. Tarihe verilen zarar, memlekete verilen zarardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi şikayetçi oldu. Zarar tespiti ve polisin raporu bekleniyor. Raporun ardından Anıtlar Yüksek Kurulu'na kırılan saat ve taşların tamiri için başvuru yapılacak. Ardından da ihale yapılacak. Saatin tamir ihalesi kimde kalır şimdiden bir şey diyemem. Bizde kalırsa hemen tamirini yapmaya başlayacağım. Kırılan cam yüz yıllık."