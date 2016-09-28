Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve isimlerini İzmirlilerin belirlediği, her biri yaklaşık 8 milyon Euro’ya mal olan 15 yeni yolcu gemisinden 12’incisi de körfezle buluştu. Yalova'daki tersanenin son kontrollerinden sonra İzmir Körfezi’ne gelen gemiye, Türk futbolunun efsane oyuncusu, İzmirli Metin Oktay’ın adı verildi. Metin Oktay’ın, izin sürecine ilişkin prosedürün tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde sefere başlayacağı bildirildi.



Efsanelere saygı



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosuna kazandırdığı gemilerin isimleri, İzmirlilerin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucu belirlendi. 500 bini aşkın oyun kullanıldığı ankette en yüksek oyu 1881-Atatürk ismi almıştı. Bugüne kadar üretilen 11 gemiyi hizmete alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu gemilere Çakabey, 9 Eylül, 1881 Atatürk, Soma 301, Dario Moreno, Attila İlhan, Foça, Cengiz Kocatoros, Gürsel Aksel, Sait Altınordu ve Vahap Özaltay isimlerini verdi. Büyükşehir’in bir sonraki gemisi ise “Gezi” olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni arabalı yolcu gemilerine de yine İzmirlilerin oylarıyla Hasan Tahsin, Ahmet Piriştina ve Kubilay ismini vermişti.



Damlacık’ta yetişti, İzmirspor’da gol kralı oldu



“Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay (1936-1991), futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıksporla başladı. 1953–1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamasının ardından 1954–55 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. 1955'te Galatasaray ile anlaştı. Ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Millî Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını korudu. Futbol kariyerinin ardından çeşitli kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 13 Eylül 1991'de, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.







Daha süratli, daha konforlu, daha güvenli



İzmir'in yeni yolcu gemileri konforu, sürati ve manevra kabiliyeti ile deniz ulaşımda yeni bir çağ başlattı. Gemilerde kullanılan karbon kompozit malzeme, ağırlığa bağlı olarak yakıt sarfiyatını düşürdü, buna bağlı olarak karbondioksit salınımı da azaldı. Özellikle çevreci ve engelli dostu olmaları, yolcu güvenliğinin en üst düzeyde tutulması, yeni gemilerin önemli avantajları arasında yer alıyor. Daha süratli yeni gemiler sayesinde iç körfezdeki günlük sefer sayısı da ortalama 200'den 300'e ulaştı. Her biri yaklaşık 8 milyon Euro’ya mal olan gemiler 426 yolcu taşıyabiliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 450 yolcu ve 71 otomobil kapasiteli yeni arabalı vapurları ise teknoloji ve konforuyla büyük beğeni topluyor. Fiziki engelli ve görme engellilerin binmesine ve hareket etmesine uygun yapılan yeni arabalı vapurlarında 2–5 yaş arası çocuklar için oyun alanı, evcil hayvan kafesleri, bebek arabası ve tekerlekli sandalye için 2 adet asansör de bulunuyor.



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