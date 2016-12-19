İzmirli 10. kez Şehit Kubilay için koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen “Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu” bu yıl 10. kez koşulacak. Toplam 30 bin TL ödüllü koşu için son başvuru tarihi 22 Aralık Perşembe günü

Menemen ilçesinde 86 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada, Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, 23 Aralık’ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün düzenlenen “Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu”, ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek.

Bu yıl 10. kez düzenlenecek 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı’ndan başlayarak Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Startı saat 08.00’de verilecek koşu 4 kategoride koşulacak.



Toplam 30 bin TL ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi olarak 22 Aralık Perşembe günü belirlendi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda saat 17.00’ye kadar kabul edilecek kayıtlar hakkında ayrıntılı bilgi 0232 293 4213 nolu telefon numarasından alınabilecek.

Yarışma Büyük Erkek (1995 doğumlu ve üzeri), Büyük Kadın (1995 doğumlu ve üzeri), Genç Erkek (1996-1997 doğumlular), Genç Kadın (1996-1997 doğumlular) kategorilerinde düzenlenecek.



