İzmirli balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

İzmir’de 2018 yılı balıkçılık sezonunun açılışı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Körfez’de balık üremesi ve temizliği konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, Körfez’i 80 yıl öncesine döndürecek rehabilitasyon projesinde sona geldiklerinin müjdesini verdi

Ali Budak- 15 Nisan’da denizlerde başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ererken, İzmir’de 2018 yılı balıkçılık sezonunun açılışı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Açılış törenie başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

“Körfez 80 yıl öncesine dönecek”

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sezonun tüm balıkçılara hayırlı uğuru olmasını dileyerek, “Sizlerden gelen talepler üzerine Balık Hali’nde çok büyük yenilikler yaptık. Büyükşehir olarak, Körfez temizliği konusunda körfezde balık üremesi konusunda, Homa dalyanın sağlamlaşması anlamında çevreyi korumak adına birçok yatırımlar yapıyoruz. Körfezin 70-80 yıl öncesine dönmesi için proje ihalesini tamamladık, iş makineleri için ihaleye çıkıyoruz. Süreci tamamladıktan sonra körfezi rehabilite etmek için dev bir projeye başlayacağız” dedi.

Avcılık tek ışığa düştü

2018-2019 Dönemi balıkçılık sezonu açılışını Ege’nin incisi İzmir’de yapmalarının kendileri için özel ve anlamlı olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, şöyle konuştu: Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün, gerek katma değer yaratması ve gerekse de istihdama olan katkısı nedeniyle stratejik öneme sahip balıkçılık sektörümüzün yanında olması güç veriyor. Oda olarak su ürünleri ve balıkçılık sektörüne özel önem veriyor, sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Daha çok üretim yapmak, daha çok istihdam yaratmak ve ülkemize daha çok döviz kazandırmak isteyen dinamik bir sektörümüz var. Su ürünleri sektöründe ruhsat düzenlemesi yapılması, avcılık balıklarında uygulanan KDV Oranlarının yüzde 1’e indirilmesi, balıkları boşaltacak balıkçı limanlarının yapılması, orkinos balığının Türkiye içinde tüketilmesi için kota verilmesi, sektörün tek bir yasal çatı altında toplanması, su ürünleri organize lojistik bölgesinin oluşturulması, su ürünleri tüketiminin arttırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yerine, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek Avrupa Birliği'ne uyumlu, sektörün görüş ve önerileri dikkate alınarak yeni bir Kanun Taslağı hazırlanması en önemli taleplerimiz. Balıkçılarımızın Tarım ve Orman Bakanlığımızdan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi vardı. Bu talebimizin üzerinden bir ay bile geçmeden Bakanlığımızca uygun bulunduğunu ve sektöre tebliğ edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Teşekkür ediyoruz.

“İzmir’in avantajları arttı”

AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, İzmir’in son birkaç ayda avantajlarının arttığını belirterek, “İzmir’in yeni şansı olan İzmirli olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Ona sorunları iletme şansı buldular. İnşallah sektörümüzün önemli problemlerini bu dönem içinde birlikte çözme şansını yakalayacağız. Binali Yıldırım İzmir için çok önemliydi, onunla balıkçılarımızın barınak ihtiyaçlarını karşılayıp önemli bir eksikliği gidermiş olduk” dedi.

“Aşırı ve kuralsız avcılık geleceğimizi yok eder”

Türkiye’nin üç tarafı denizler çevrili bir ülke olarak su ürünleri potansiyeli bakımından çok zengin kaynaklara sahip olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Vekili Musa Bakan ise şöyle konuştu: Deniz ve iç su kaynaklarımız 25 milyon hektar olup ülkemizdeki tarım alanlarına yakın bir orandır. Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafi deniz konuma sahiptir. Dünyanın ve ülkemizin geleceği su kaynaklarını nasıl kullanacağımıza bağlıdır. Su ürünleri yetiştiriciliği dünyada ve ülkemizde son yıllarda giderek büyümektedir. Deniz şehri olan İzmir’imizin 30 ilçesinden 17’sinin denize kıyısı bulunmaktadır. Şehrimiz su ürünlerinde ciddi bir potansiyele sahiptir. İzmir’in toplam tarım üretiminin yüzde 5’i su ürünlerinden oluşmaktadır. Balıkçı gemisi sayısında ise İstanbul’dan sonra 2’nci sıradayız. Kaçak avcılıkla mücadelede 7 gün 24 saat mücadele vermekteyiz. Aşırı ve kuralsız avcılık geleceğimizin çok önemli bir zenginliğinin yok olması demektir. Kuralların uygulanması gerekmektedir. Bu gece 00.01 itibariyle başlayacak yeni sezon bereketli kazançlı ve ilerin rast geldiği bir sezon olmasını diliyoruz.