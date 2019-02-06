İzmirli Başkanlar Nihat Zeybekci’yi konuk etti

İzmirli Başkanlar, Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’yi ağırlayarak hem kent ile ilgili proje önerilerini sundular, hem de Zeybekci’den İzmir ile ilgili düşüncelerini ve projelerini dinlediler. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekretaryasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın bu ayki konuğu Zeybekci oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya İzmirli Başkanlar büyük ilgi gösterirken, toplantının açılış konuşmasını EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yaptı. Toplantıda başkanlar yenilebilir enerji, Körfez derinleştirmesi ve temizliği, spor kulüpleri ve spor ekonomisi, otopark, ulaşım, genç işsizlik, kente göç sorunlarını dile getirdiler.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Zeybekci’yi uzun yıllardır tanıdıklarını iş dünyasının içinden bir isim olduğuna işaret ederek, seçilmesi halinde İzmir’e önemli projeler kazandıracağına inandığını söyleyerek başarılar diledi. Toplantıda Zeybekci’nin İzmir ile ilgili düşüncelerini ve projelerini öğrendiklerini anlatan Yorgancılar, İzmir’in her alanda büyük bir potansiyeli olduğunu, kentte belediye başkanlığı yapacak isimlerden bu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’i daha iyi noktalara taşımasını beklediklerini söyledi.

Zeybekci’ye başarılar

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da Nihat Zeybekci ile Parlamento’da birlikte görev yaptıklarını ve o süreçte başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Zeybekci’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı’nın İzmir’e kazanç olduğunu belirten Susam, kararı İzmir halkının vereceğine işaret ederek kendisine bu yarışta başarılar dilediğini kaydetti.

“İzmir gözardı edilmiş”

Toplantıda iş insanlarını tek tek dinleyen Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bütün soruları yanıtladı. Zeybekci, İzmir’in göz ardı edilmiş bir halinin bulunduğunu, bunu eleştirmek için değil tespit için anlattığını söyledi.

“Akıllı Şehir İzmir”

Projeleri hakkında bilgi veren Zeybekci, “Akıllı Şehir İzmir” uygulamasını hayata geçirerek, tüm belediyecilik hizmetlerinin dijital ortamdan yapılmasını, takip edilmesini sağlayacaklarını kaydetti. Zeybekci, “Evrak, ruhsat işleri dahil tüm belediye işlemleri dijital ortama taşınacak. Su şebekesindeki yoğunluğun ya da kaçağın da, ulaşımın da takibini bu akıllı sistemden yapabileceğiz. Bizim yönetim anlayışımız, dikte eden değil danışan belediyecilik olacak. Şehri birlikte yönetme hedefindeyiz. İzmir’le bir hikaye yazmak için yola çıktık” dedi.

“İzmir’in 21. Yüzyıl hikayesini yazmalıyız”

Yöneltilen bir soru üzerine, İzmir’in İstanbul’a benzemesine müsaade etmeyecekleri cevabını veren Zeybekci, “Bir santimetrekare yapı yoğunluk artışına dahi izin vermeyeceğiz. Yol haritasını birlikte çizeceğiz, hikayeyi beraber yazacağız. Sivil toplum kuruluşları da İzmir’in hafızası, takipçisi olarak bu işlerin denetimini sağlayacak” diye konuştu. STK"ların tarafsız olmadığını, üyeleriyle birlikte şehrin menfaatlerini gözetmek zorunda olduğunu ifade eden Zeybekci, İzmir'in 21. yüzyıl hikayesini yazmaya dahil olmalarını istedi.