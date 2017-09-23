İzmirli Başkanlar, tarih için pedal çevirdi

İzmir’de bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen “UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu” organizasyonu 250 sporcunun katılımıyla başladı. Önümüzdeki yıl Truva'ya uzaması hedeflenen turun başlangıç etabında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Başkan Kocaoğlu, İzmir'in çok büyük bir tarihi mirasın üzerinde oturduğunu belirterek, "Bizi dünyaya tanıtacak zenginlik ve değerler bu topraklardadır" dedi

İzmir'in ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu” başladı. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) desteği, Bergama ve Selçuk belediyeleri işbirliğiyle gerçekleşen tur Bergama'dan start aldı. Başkan Aziz Kocaoğlu, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte yaklaşık 1 km'lik şehir içi etabında bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Organizasyona katılan 250 amatör bisiklet sporcusu Bergama Kızıl Avlu’dan Selçuk Efes Antik Kenti’ne kadar olan 200 kilometrelik mesafeyi aşacak. Sporcular ilk günün sonunda Karşıyaka'da konaklayacak.





En büyük zenginliğimiz tarihimiz



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bisiklet turunun start töreninde yaptığı konuşmada, iki UNESCO Dünya Mirası ilçenin birbiriyle buluşmasının hem kentin tarihi değerlerine sahip çıkmak hem de bisiklet kullanımı konusunda bir farkındalık yaratmak adına önem taşıdığını söyledi.



İzmir'de bisiklet kullanımının giderek yaygınlaştığına da dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, kentteki bisiklet yollarının önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaşacağını, bisiklet derneklerinin önerileri doğrultusundaki düzenlemelerin de projelendirilerek hayata geçirileceğini açıkladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in çok büyük bir dünya mirasının üzerinde oturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu eserlere sahip çıktığımız, insanlığın mirasını geleceğe taşıdığımız müddetçe gelişimimizi turizm ve hizmet sektöründe de sürdüreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça kazılarından tutun, Smyrna kazılarına kadar 11 ayrı ören yerinin kazı çalışmalarının sürdürülebilmesi için 5-6 milyon TL civarında kaynak ayırıyor. Büyükşehir Belediyesi buradan elini çektiği takdirde İzmir'de kazı yapma olanağı da kalmayacaktır. Agora'da, Kadifekale'de, Roma antik tiyatrosunda çok büyük kamulaştırmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bazıları İzmir'de öyle büyük projeler yapalım ki dünyanın farklı yerlerinden insanlar gelip görsünler fikrini savunuyor. Oysa ben başından beri İzmir'in böyle bir projeye ihtiyacı olmadığını söylüyorum. İzmir'i dünyaya tanıtacak zenginlik ve değerler bu topraklarda vardır. Bu zenginlere sahip çıktığımız zaman dünyaya da ulaşmış olacağız."





Gelecek yıl Truva'ya



Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, bisiklet turunu tüm UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki kentleri kapsayacak şekilde uluslararası bir katılım ile yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Dünyada ilk kez iki UNESCO dünya mirası kent arasında bir bisiklet turu yapılıyor. Bildiğiniz üzere 2018 Truva yılı ilan edildi. Önümüzdeki yıl Truva'ya uzanan bir turu hedefliyoruz" diye konuştu.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise projenin fikir babası Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e teşekkür etti. Tarihi mirasların korunmasının motorsuz taşıtların yaygınlaşmasından geçtiğinin altını çizen Akpınar, "Bu tur aynı zamanda karbon salımının azaltılması, kentlerimizin havasının korunması yönünde bir mesaj veriyor" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Üçkuyular'dan Sasalı'ya kadar bisiklet yolu yaparak önemli bir hizmet gerçekleştirdiğini söyleyen Akpınar "Araç sürücüleri de bisikletliye saygı göstermeyi ve onları trafiğin bir parçası olarak görmeyi öğrenmeli" diye konuştu.