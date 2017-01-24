İzmirli Ecenaz'ın büyük başarısı

Özel İzmir Amerikan Koleji öğrencisi Ecenaz Özmen, ABD'nin New York kentindeki, sınırlı sayıda öğrenci kabul eden Columbia Üniversitesi’nden 'erken kabul' alarak büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi’ne kabul edilen Ecenaz Özmen, biyokimya okumayı ve kanser biyolojisi üzerine çalışmalar yapmayı hedefledi

Özel İzmir Amerikan Koleji öğrencisi Ecenaz Özmen, Columbia Üniversitesi’nden erken kabul almasında en büyük etkenin, akademik başarısının yanısıra okulda derslerinin dışında yaptığı aktiviteler olduğunu vurguladı. Ecenaz Özmen, "Okulda katıldığım Almanca MUN Kulübü, üç arkadaşımla birlikte ortak olarak, alt dönemlerimizden arkadaşlarımıza rehberlik etme amaçlı yürüttüğümüz proje ve Küresel Sorunlara Çözümler (Global Issues Network) Kulübü ile birlikte Suriyeli mülteciler için düzenlediğimiz yardım kampanyalarının başvurumda etkili olduğunu düşünüyorum. Akademik açıdan ise okulda iki diploma programında olmam etkili oldu. Tüm bunların dışında geçtiğimiz yaz Rockefeller University’de katıldığım 7 haftalık 'Fen Araştırmaları Yaz Programı7 da hayli etkili oldu. 800 öğrencinin başvurup 50 kişinin kabul aldığı bu program, hem Amerika’da bir üniversite ortamında bulunmama hem de bilime olan ilgim üzerinde çalışmama yardımcı oldu" dedi.



KANSER GENETİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞACAK



Kabul aldığı bölümün ‘Columbia College School of Arts and Sciences’ olduğuna dikkat çeken Özmen, "Yani sanattan bilime kadar herhangi bir alanda okumayı seçebilirim. Orada ikinci seneye kadar resmi olarak bölüm seçilmiyor, ama ben şu an Biyokimya okumayı, daha sonra ise doktoramı kanser biyolojisi ve genetiği üzerinde yapmayı planlıyorum" diye konuştu.



Özel İzmir Amerikan Koleji’ne başladığı günden itibaren bilim alanında araştırma yapmayı hedeflediğini ve büyük bir araştırma üniversitesinden kabul almayı hayal ettiğini ifade eden Özmen, "Sonuçlar ilk açıklandığında çok heyecanlıydım ve inanamadım. Gece sevinçten ve kutlamak için arayan herkesle konuşmaktan uyuyamadım. Başta gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündüğüm bu programa seneye Eylül ayında başlamayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.



'TÜRK GENÇLERİNİ TEMSİL EDECEK'



Özel İzmir Amerikan Koleji Müdürü Didem Erpulat, bu başarının bir tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Bu başarı, Ecenaz’ın lise hayatı boyunca gösterdiği sistemli çalışmasının bir sonucu. Ecenaz, her zaman, örnek alınacak ideal bir öğrenci olmuştur. Yıllar içinde gösterdiği akademik başarı, okul aktivitelerindeki etkin performansı ile bu çok hak edilmiş bir sonuçtur. Ecenaz’ın okulumuzu ve tüm Türk gençlerini ABD’nin en iyi üniversitelerinin birinde de en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz."